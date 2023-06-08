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  • КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в місті

КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в місті

Сьогодні 21:15
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Питна вода, яка подається населенню міста Дніпра, контролюється відомчими лабораторіями КП «Дніпроводоканал» ДМР.

Новости Днепра про КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в місті

Показники якості питної води на виході зі станцій знаходяться в межах норм, встановлених Наказом МОЗ України від 22.04.2022 №683 «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру».

Працівниками лабораторій підприємства ведеться постійний контроль за якістю води та рівнем р.Дніпро. 

На зараз якісні показники води у  р.Дніпро в межах наших водозаборів без аномальних змін.

Споруди водопідготовки  працюють у штатному режимі згідно з затвердженими технологічними регламентами.

На підприємстві розроблені заходи на випадок роботи в надзвичайних ситуаціях. Посилено лабораторний контроль на всіх етапах виробництва води та в мережі.

Створено запас необхідних реагентів та реактивів. 

Ситуація з забезпеченням питною  водою містян повністю контрольована, всі  об’єкти водоканалу працюють в штатному режимі.

У КП «Дніпроводоканал» ДМР запевняють, що ситуація з Каховською ГЕС не вплине на роботу підприємства.

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Новости Днепра про КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в містіУкраїнська Новости Днепра про КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в містіРусский

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