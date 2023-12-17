Загарбники атакували Нікополь з дронів та важкої артилерії, – Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня загарбники тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе. А ще – два рази скеровували на місто важку артилерію, – заявив очільник ОВА.
Загарбники пошкодили інфраструктурний обʼєкт. Минулося без загиблих та постраждалих.
Зараз в області оголошена повітряна тривога, влада нагадує про необхідність залишатися в укриттях.
Сьогодні ми повідомляли про те, що вночі ворог також обстрілював Нікополь та Покровську сільську громаду.
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Козенко Антон
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