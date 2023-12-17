Загарбники атакували Нікополь з дронів та важкої артилерії, – Лисак

Сьогодні протягом дня ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня загарбники тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе. А ще – два рази скеровували на місто важку артилерію, – заявив очільник ОВА.

Загарбники пошкодили інфраструктурний обʼєкт. Минулося без загиблих та постраждалих.

Зараз в області оголошена повітряна тривога, влада нагадує про необхідність залишатися в укриттях.

Сьогодні ми повідомляли про те, що вночі ворог також обстрілював Нікополь та Покровську сільську громаду.

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