Вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада, – заявив очільник ОДА.

Люди не постраждали, загиблих та травмованих немає. Наслідки обстрілів уточнюють спеціальні служби.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

Вчора ворог цілих 11 разів гатив по Нікопольщині, від обстрілів окупантів постраждали троє чоловіків.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: