Вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада, – заявив очільник ОДА.
Люди не постраждали, загиблих та травмованих немає. Наслідки обстрілів уточнюють спеціальні служби.
В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
Вчора ворог цілих 11 разів гатив по Нікопольщині, від обстрілів окупантів постраждали троє чоловіків.
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