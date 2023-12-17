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Вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні 09:44
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Сьогодні вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину, - Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада, – заявив очільник ОДА.

Люди не постраждали, загиблих та травмованих немає. Наслідки обстрілів уточнюють спеціальні служби.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно. 

Вчора ворог цілих 11 разів гатив по Нікопольщині, від обстрілів окупантів постраждали троє чоловіків. 

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