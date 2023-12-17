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Захватчики атаковали Никополь из дронов и тяжелой артиллерии, — Лисак

Сегодня 19:42
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Сегодня в течение дня враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе.

Новости Днепра про Захватчики атаковали Никополь из дронов и тяжелой артиллерии, - Лисак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня захватчики трижды атаковали Никополь дронами-камикадзе. А еще – два раза направляли на город тяжелую артиллерию, – заявил глава ОВА.

Захватчики повредили инфраструктурный объект. Прошло без погибших и пострадавших.

Сейчас в области объявлена ​​воздушная тревога, власти напоминают о необходимости оставаться в укрытиях.

Сегодня мы сообщали, что ночью враг также обстреливал Никополь и Покровскую сельскую общину.

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Новости Днепра про Захватчики атаковали Никополь из дронов и тяжелой артиллерии, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Захватчики атаковали Никополь из дронов и тяжелой артиллерии, - ЛисакРусский

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