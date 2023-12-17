Захватчики атаковали Никополь из дронов и тяжелой артиллерии, — Лисак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня захватчики трижды атаковали Никополь дронами-камикадзе. А еще – два раза направляли на город тяжелую артиллерию, – заявил глава ОВА.
Захватчики повредили инфраструктурный объект. Прошло без погибших и пострадавших.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога, власти напоминают о необходимости оставаться в укрытиях.
Сегодня мы сообщали, что ночью враг также обстреливал Никополь и Покровскую сельскую общину.
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Козенко Антон
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