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  • З’явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла у Дніпрі: що відомо

З’явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла у Дніпрі: що відомо

Сьогодні 22:00
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У мережі з'явилися орієнтовні графіки відключень.

Чим ближче зима, тим більше розмов про нові відключення електроенергії. Наразі це гаряча медійна тема. Деякі експерти стверджують, що блекаутів не уникнути, а постачальники запевняють, що про це рано говорити, а якщо обстрілів не буде, то графіки взагалі не впроваджуватимуть. 

Нещодавно у телеграм-каналі, який неофіційно пов’язують з енергетиками з’явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень, які нібито запрацюють, якщо почнуться обстріли. 

Новости Днепра про З'явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла у Дніпрі: що відомо

Зазначається, що буде 6 черг, а відключення триватимуть 4 години на добу. 

Звичайно, довіряти такій інформації не можна, проте якщо зайти на офіційний сайт ДТЕК та Yasno у розділ з відключеннями, і ввести свою адресу, то показуються схожі графіки. 

До прикладу, будинок за адресою Січеславська Набережна, 10 це 3 черга. У повідомленні зазначається, що наразі відключень немає, але надається графік стабілізаційних вимкнень. 

Розклад відрізняється від торішнього, тому можемо припустити, що це дійсно новий орієнтовний графік. Точніше стане відомо, коли виникне потреба у запровадженні відключень. Сподіватимемося, що цього не станеться. 

Новости Днепра про З'явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла у Дніпрі: що відомо

Нагадаємо, раніше в Міненерго спростували запровадження графіків стабілізаційних відключень з 1 жовтня.

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Новости Днепра про З'явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла у Дніпрі: що відомоУкраїнська Новости Днепра про З'явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла у Дніпрі: що відомоРусский

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