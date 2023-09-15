В соціальній карті буде видно послуги, які надавалися людині.
Про це повідомили в Мінсоцполітики.
“Тепер з’являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування”, – розповіли в міністерстві.
Там також додали, що в соціальній картці буде видно послуги, які надавалися людині, щоб вивести її зі складної життєвої ситуації.
Тестування пройде в чотирьох пілотних областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській.
Головний принцип дії системи:
Все це відбувається в єдиній електронній системі.
“Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу із кризи”, – роз’яснили в Мінсоцполітики.
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