У Дніпрі та області протестують електронні соціальні картки: як вони працюють - Днепр Инфо
У Дніпрі та області протестують електронні соціальні картки: як вони працюють
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Сегодня 14:14

В Україні в чотирьох областях запустили бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту". Це персональні соціальні карти українців.

Новости Днепра про У Дніпрі та області протестують електронні соціальні картки: як вони працюють

В соціальній карті буде видно послуги, які надавалися людині.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

“Тепер з’являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування”, – розповіли в міністерстві.

Там також додали, що в соціальній картці буде видно послуги, які надавалися людині, щоб вивести її зі складної життєвої ситуації.

Тестування пройде в чотирьох пілотних областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській.

Головний принцип дії системи:

  • людина звертається по соціальну допомогу;
  • інформація про неї потрапляє до кейс-менеджера;
  • кейс-менеджер за допомогою планшета оцінює, що потрібно людині та що їй може запропонувати держава.

Все це відбувається в єдиній електронній системі.

“Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу із кризи”, – роз’яснили в Мінсоцполітики.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області протестують електронні соціальні картки: як вони працюютьУкраїнська

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