В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают

По сути, это персональные социальные карты украинцев, где видны услуги, предоставляемые человеку. Об этом сообщили в Минсоцполитике.
Как отметили в Минсоцполитики, это сродни электронной медицинской карте с историей лечения, но с перечнем услуг, оказываемых человеку и социальной историей подопечного.
Пока эту систему только тестируют в четырех пилотных областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.
Как это работает:
Всё это происходит в единой электронной системе.
«Имея четкое представление обо всем перечне имеющихся в обществе ресурсов, человек сможет сам выбирать социальные услуги для разрешения своей ситуации. Новая система поможет эффективнее всего сотрудничать с кейс-менеджером и выбирать лучшие решения для выхода из кризиса», – разъяснили в Минсоцполитики.
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