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В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают

Сегодня 14:14
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В Украине в четырех областях протестуют "систему электронного кейс-менеджмента".

Новости Днепра про В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают

По сути, это персональные социальные карты украинцев, где видны услуги, предоставляемые человеку. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Как отметили в Минсоцполитики, это сродни электронной медицинской карте с историей лечения, но с перечнем услуг, оказываемых человеку и социальной историей подопечного.

Пока эту систему только тестируют в четырех пилотных областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Как это работает:

  • человек обращается за социальной помощью;
  • информация о ней попадает в кейс-менеджера — по сути, это социальный работник, занимающийся проблемой человека;
  • кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.

Всё это происходит в единой электронной системе.

«Имея четкое представление обо всем перечне имеющихся в обществе ресурсов, человек сможет сам выбирать социальные услуги для разрешения своей ситуации. Новая система поможет эффективнее всего сотрудничать с кейс-менеджером и выбирать лучшие решения для выхода из кризиса», – разъяснили в Минсоцполитики.

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Новости Днепра про В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работаютУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работаютРусский

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