В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают

По сути, это персональные социальные карты украинцев, где видны услуги, предоставляемые человеку. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Как отметили в Минсоцполитики, это сродни электронной медицинской карте с историей лечения, но с перечнем услуг, оказываемых человеку и социальной историей подопечного.

Пока эту систему только тестируют в четырех пилотных областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Как это работает:

человек обращается за социальной помощью;

информация о ней попадает в кейс-менеджера — по сути, это социальный работник, занимающийся проблемой человека;

кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.

Всё это происходит в единой электронной системе.