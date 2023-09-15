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  • У Дніпрі загубилася 86-річна бабуся: повернутися додому їй допомогла платіжка

У Дніпрі загубилася 86-річна бабуся: повернутися додому їй допомогла платіжка

Сьогодні 14:41
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Учора ввечері на спецлінію "102" зателефонувала містянка.

Новости Днепра про У Дніпрі загубилася 86-річна бабуся: повернутися додому їй допомогла платіжка

Вона повідомила, що виявила на вулиці 86-річну бабусю, яка загубилася – пенсіонерка не могла знайти свій будинок.

На місце прибули патрульні.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Інспектори поспілкувалися з бабусею. Жінка не могла згадати адресу свого проживання, телефона та документів при ній не було. Утім, поліцейські помітили у неї платіжку за комунальні послуги, де була вказана ймовірна адреса проживання громадянки. Її провели туди. Жінка потрапила додому і була вдячна поліцейським за допомогу.

Новости Днепра про У Дніпрі загубилася 86-річна бабуся: повернутися додому їй допомогла платіжка

Будь ласка, бережіть своїх рідних!

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Новости Днепра про У Дніпрі загубилася 86-річна бабуся: повернутися додому їй допомогла платіжкаУкраїнська

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