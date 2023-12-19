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  • “З 20 грудня в оселі українців планують обмежувати подачу електрики”: чи так це

“З 20 грудня в оселі українців планують обмежувати подачу електрики”: чи так це

Сьогодні 17:40
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І знову фейк...

Новости Днепра про

Анонімні Telegram-канали поширюють інформацію про те, що у зв’язку із похолоданням з 20 грудня в оселі українців планують обмежувати подачу електрики. Зазначається, що нібито світло вимикатимуть від трьох до 12 годин на добу.

Але це фейк.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, українцям планово можуть відключати електроенергію лише за умови серйозних пошкоджень енергосистеми – це або обстріли росією, або погодні умови (налипання снігу або сильний вітер).

Ми прогнозували зниження температури. І з тією ситуацією, яка є зараз, ми не плануємо вводити графіки відключень – особливо для побутових споживачів. Ситуація контрольована, – сказала Світлана Гринчук.

Новости Днепра про

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Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканцям Дніпра, які не покидали територію України з 24 лютого 2022 року, нададуть допомогу в 16 тис. грн: чи правда це. 

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