«С 20 декабря в дома украинцев планируют ограничивать подачу электричества»: так ли это

Анонимные Telegram-каналы распространяют информацию о том, что в связи с похолоданием с 20 декабря в дома украинцев планируют ограничивать подачу электричества. Отмечается, что якобы свет будут выключать от трех до 12 часов в сутки.
Но это фейк.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Как сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, украинцам планово могут отключать электроэнергию только при серьезных повреждениях энергосистемы – это либо обстрелы россией, либо погодные условия (налипание снега или сильный ветер).
Мы прогнозировали понижение температуры. И с той ситуацией, которая сейчас есть, мы не планируем вводить графики отключений – особенно для бытовых потребителей. Ситуация контролируемая, – сказала Светлана Гринчук.
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли это.
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