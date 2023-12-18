Мешканцям Дніпра, які не покидали територію України з 24 лютого 2022 року, нададуть допомогу в 16 тис. грн: чи правда це

У мережі активно поширюють інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон №4772, згідно з яким усі українці та українки, які не покидали Україну після 24 лютого 2022 року, можуть отримати 16 тисяч грн допомоги. Такі дописи у соцмережах навіть доповнюють «відеозверненням» президента.
Але є нюанс – це неправда.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що відео зі «зверненням» Зеленського – змонтоване, закадровий голос не збігається з мімікою президента. Та й закон №4772 стосується територіальних громад, а не виплат. До того ж інформації про закон, який стосується допомоги тим, хто з початку повномасштабної війни не виїжджав з України, немає на сайті президента.
У кінці ролика показують посилання на нібито офіційний сайт, за яким і треба залишати заявку на допомогу. Це – реклама сумнівного Telegram-каналу, який таким чином набирає аудиторію. Вкотре нагадуємо: не переходьте за підозрілими посиланнями та довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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