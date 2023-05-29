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  • Їхав до Дніпра: в області майже два місяці шукають безвісти зниклого 56-річного чоловіка

Їхав до Дніпра: в області майже два місяці шукають безвісти зниклого 56-річного чоловіка

Сьогодні 14:48
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Востаннє чоловіка бачили 8 квітня.

Новости Днепра про Їхав до Дніпра: в області майже два місяці шукають безвісти зниклого 56-річного чоловіка

Про це повідомили в обласній поліції. 

56-річний Микола Красік зник ще 8 квітня. За даними поліції, чоловік пішов з дому у місті Новомосковськ і досі не повернувся. Правоохоронці з’ясували, що зниклий збирався їхати до Дніпра у напрямку до автовокзалу. 

Наразі нічого не відомо про місцезнаходження чоловіка. 

Прикмети: на вигляд 50-60 років, зріст 160 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, лобні залисини, очі карі.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Миколи Красія, повідомте до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами 102, (050) 949 63 10, (067) 157-38-84.

Нагадаємо, у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка.

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Новости Днепра про Їхав до Дніпра: в області майже два місяці шукають безвісти зниклого 56-річного чоловікаУкраїнська

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