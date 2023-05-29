Їхав до Дніпра: в області майже два місяці шукають безвісти зниклого 56-річного чоловіка

Востаннє чоловіка бачили 8 квітня.

Про це повідомили в обласній поліції.

56-річний Микола Красік зник ще 8 квітня. За даними поліції, чоловік пішов з дому у місті Новомосковськ і досі не повернувся. Правоохоронці з’ясували, що зниклий збирався їхати до Дніпра у напрямку до автовокзалу.

Наразі нічого не відомо про місцезнаходження чоловіка.

Прикмети: на вигляд 50-60 років, зріст 160 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, лобні залисини, очі карі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Миколи Красія, повідомте до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами 102, (050) 949 63 10, (067) 157-38-84. Нагадаємо, у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка.

Читайте також:

Українська

Автор: