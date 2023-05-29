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Масове відключення: де сьогодні у Дніпрі немає води (АДРЕСИ)

Сьогодні 13:01
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Сьогодні, 29 травня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Масове відключення: де сьогодні у Дніпрі немає води (АДРЕСИ)

Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання за такими адресами:

  • вул. Далекосхідна, 129-143;
  • вул. Травнева, 1-9;
  • вул. Вологодська, 120-132;
  • вул. Одеська;
  • вул. Всеволода Нестайка;
  • селища Олександрівка;
  • вул. Садова (селище Новоолександрівка);
  • вул. Солов’їна (селище Новоолександрівка);
  • селища Одинківка;
  • вул. Надії Алексеєнко, 46-76;
  • вул. Політехнічна, 131-141.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

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Новости Днепра про Масове відключення: де сьогодні у Дніпрі немає води (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про Масове відключення: де сьогодні у Дніпрі немає води (АДРЕСИ)Русский

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