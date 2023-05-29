Масове відключення: де сьогодні у Дніпрі немає води (АДРЕСИ)
Сьогодні, 29 травня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.
Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Отже, припинено водопостачання за такими адресами:
вул. Далекосхідна, 129-143; вул. Травнева, 1-9; вул. Вологодська, 120-132; вул. Одеська; вул. Всеволода Нестайка; селища Олександрівка; вул. Садова (селище Новоолександрівка); вул. Солов’їна (селище Новоолександрівка); селища Одинківка; вул. Надії Алексеєнко, 46-76; вул. Політехнічна, 131-141.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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