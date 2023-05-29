Ехал в Днепр: в области почти два месяца ищут без вести пропавшего 56-летнего мужчину

В последний раз мужчину видели 8 апреля.

Об этом сообщили в областной полиции.

56-летний Николай Красик пропал еще 8 апреля. По данным полиции, мужчина ушел из дома в городе Новомосковск и до сих пор не вернулся. Правоохранители выяснили, что пропавший собирался ехать в Днепр по направлению к автовокзалу.

Пока что ничего не известно о местонахождении мужчины.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, лобные залысины, глаза карие.

Если вам известна любая информация о местонахождении Николая Красия, сообщите Новомосковскому районному отделу полиции по телефонам 102, (050) 949 63 10, (067) 157-38-84.

Напомним, в Днепре более полутора лет разыскивают пропавшего мужчину.

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