Ехал в Днепр: в области почти два месяца ищут без вести пропавшего 56-летнего мужчину

Об этом сообщили в областной полиции.
56-летний Николай Красик пропал еще 8 апреля. По данным полиции, мужчина ушел из дома в городе Новомосковск и до сих пор не вернулся. Правоохранители выяснили, что пропавший собирался ехать в Днепр по направлению к автовокзалу.
Пока что ничего не известно о местонахождении мужчины.
Приметы: на вид 50-60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, лобные залысины, глаза карие.
Если вам известна любая информация о местонахождении Николая Красия, сообщите Новомосковскому районному отделу полиции по телефонам 102, (050) 949 63 10, (067) 157-38-84.
Напомним, в Днепре более полутора лет разыскивают пропавшего мужчину.
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