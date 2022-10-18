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Який радіаційний фон на Дніпропетровщині 18 жовтня

Сьогодні 14:58
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Усе в нормі!

Новости Днепра про Який радіаційний фон на Дніпропетровщині 18 жовтня

У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 18 жовтня радіаційний фон складає 11-16 мкР/год.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.

Новости Днепра про Який радіаційний фон на Дніпропетровщині 18 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали, що за хвилину з крану витікає до 8 літрів: поради, як економити воду.

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Новости Днепра про Який радіаційний фон на Дніпропетровщині 18 жовтняУкраїнська Новости Днепра про Який радіаційний фон на Дніпропетровщині 18 жовтняРусский

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