Який радіаційний фон на Дніпропетровщині 18 жовтня

У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 18 жовтня радіаційний фон складає 11-16 мкР/год.
Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за хвилину з крану витікає до 8 літрів: поради, як економити воду.
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