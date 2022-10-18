Грався з сірниками та бензином: у лікарні Дніпра рятують 11-річного хлопчика

Хлопчика доправили до дніпровської лікарні.

Учора, 17 жовтня, у селі Дмитрівка Петропавлівського району 11-річний хлопчик отримав опіки обличчя та верхніх дихальних шляхів.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Як з’ясувалося, дитина гралася з сірниками та бензином. Це і стало причиною нещастя.

Хлопчика доправили до дніпровської лікарні. Наразі невідомо, у якому він стані.

Батьки, будь ласка, не залишайте подібні речі на виду у дітей, бережіть їх та себе!

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