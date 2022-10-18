За хвилину з крану витікає до 8 літрів: поради, як економити воду

Уряд України закликає мешканців Дніпра та всієї країни економніше витрачати не лише електрику, а й воду. Ворог б'є по цивільній інфраструктурі, сьогодні у місті можливі перебої не лише зі світлом, а й із водою. Журналісти dnepr.info розбиралися, що потрібно зробити, щоб знизити споживання води не лише на один день, а й зробити економію цього ресурсу звичкою та нормою.

Маленькі кроки

Найпростіші поради для економії води такі: закривайте воду, поки чистите зуби або відмиваєте за допомогою мочалки тарілки, приймайте душ, а не ванну, мийте овочі та фрукти не під напором води, а попередньо набравши її в миску.

У середньому за хвилину із крана витікає близько 8 літрів води. Вимкнена вода тільки під час чищення зубів допоможе зберегти близько 8 тис. літрів рідини на рік. А на одне миття посуду за постійно «увімкненої» поточної води витрачається в середньому 15 літрів.

Кран та кнопка

До більш дорогих методів економії води відноситься заміна сантехніки: одноручковий змішувач дасть більше економії, ніж дворучковий, насадка на кран для аерації допоможе ефективніше використовувати воду, ніж якби та текла рівним струменем. При розпиленні води вона охоплює більшу площу поверхні, при цьому витрата значно менша. Таким чином, можна заощадити до 20% цього виду комунального блага.

Встановіть бачок із роздільною кнопкою – це допоможе заощадити, якщо для змиву потрібно мало води. На звичайний слив бачка витрачається близько 12 літрів води, в тих пристроях, де є розділова кнопка – витрати можна знизити на 3-4 літри за раз.

Правильно виставлена ​​температура води у бойлері дозволить не регулювати гарячу-холодну воду безпосередньо при відкритому крані, що також веде до економії.

Прання та полив

Також розумно витрачати літри води допоможе прання. Суть методу у тому, щоб включати машинку лише тоді, коли вона заповнена повністю або хоч би на три чверті. Це дозволить випрати більше речей при тих же витратах рідини. Найменше пральна машинка споживає води в режимі «економ» та «бавовна». А ось «делікатне» та «попереднє» прання, а також «додаткове полоскання» – найбільш водозатратні процедури.

Власники приватних будинків для поливу городу та технічних потреб можуть використовувати дощову воду. При цьому головне мати ємності для їхнього наповнення такою водою під час поганої погоди. Рядкових опадів може вистачити на кілька поливів, що суттєво заощадить не лише воду в крані, а й гроші. Цю воду можна використовувати для миття автомобіля, якщо волієте мити машину в гаражі або особистому дворі, а не гнати її на мийку.

Також власникам присадибних ділянок допоможе система крапельного поливу дуже ощадливо і при цьому охоплює велику площу ділянки.

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