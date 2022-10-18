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  • У Дніпрі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок: подробиці від ДСНС

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок: подробиці від ДСНС

Сьогодні 14:15
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Вночі та ранком ворог атакував Дніпропетровщину.
Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок: подробиці від ДСНС

 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

Вранці ворог здійснив масштабну атаку на Дніпро. Чотири ракети збила ППО. Але дві влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури. На місці прильоту серйозні руйнування, виникла сильна пожежа. Вогонь приборкували майже 100 рятувальників та два десятки одиниць техніки. Пожежу вже загасили. 

Нинi без світла – окремі райони Дніпра, деякi громади Синельникiвського, Павлоградського, Новомосковського районiв. Загалом – понад 220 населених пунктів. Через знеструмлену насосну станцiю є перебої водопостачання у Днiпрi, Павлоградському та Синельникiвськму районах. Тривають відновлювальні роботи. 

Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджені й 16 багатоповерхівок. Рятувальники продовжують обстежувати місто. 

Вночі зі ствольної артилерії та «Градів» агресор гатив по двох громадах Нікопольського району – Мирівській та Покровській. Пошкоджені агропромислове підприємство. Понівечені лінії електропередач, тому без світла майже 1 тисяча родин у Вищетарасівці. Залишилися мешканці села й без зв’язку, бо ворожі снаряди зачепили вежу. Ремонтні бригади вже стали до роботи. Минулося без постраждалих. 

Над Нікопольським районом військові з повітряного командування «Схід» збили дрон-камікадзе «Shahed-136».

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок: подробиці від ДСНСУкраїнська

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