Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків

Сьогодні 13:33
просмотров

Сьогодні вранці росіяни нанесли ракетний удар по Придніпровській ТЕС.

Новости Днепра про Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків

На жаль, у результаті постраждали 4 енергетиків. У них – легкі осколкові поранення.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК Придніпровська ТЕС.

Пораненим надали медичну допомогу, їхній стан – задовільний, одного чоловіка доставили в лікарню на обстеження.

Наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Усі інші працюють у віддаленому режимі. Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Тримаймося! – зазначили в компанії.

Новости Днепра про Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із міст Дніпропетровщини повністю пропала вода: подробиці. 

Читайте также:

Новости Днепра про Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиківУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Розстріл нацгвардійців на Південмаші у Дніпрі: справу стрілка направили до суду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:42
    Розстріл нацгвардійців на Південмаші у Дніпрі: справу стрілка направили до суду

    ДБР завершило досудове розслідування розстрілу нацгвардійців на заводі Південмаш у…

    За хвилину з крану витікає до 8 літрів: поради, як економити воду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:04
    За хвилину з крану витікає до 8 літрів: поради, як економити воду

    Уряд України закликає мешканців Дніпра та всієї країни економніше витрачати…

    Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:11
    Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті

    Розповідаємо, де можна перевірити чи у вас можуть аварійно відімкнути…

    До Дніпра не долетіли 4 ворожі ракети, – Резніченко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:12
    До Дніпра не долетіли 4 ворожі ракети, – Резніченко

    Сили протиповітряної оборони знищили ракети над Дніпропетровською областю.

    Наверх