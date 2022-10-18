Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків

На жаль, у результаті постраждали 4 енергетиків. У них – легкі осколкові поранення.
Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК Придніпровська ТЕС.
Пораненим надали медичну допомогу, їхній стан – задовільний, одного чоловіка доставили в лікарню на обстеження.
Наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Усі інші працюють у віддаленому режимі. Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Тримаймося! – зазначили в компанії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із міст Дніпропетровщини повністю пропала вода: подробиці.
Читайте также:
Автор:
ДБР завершило досудове розслідування розстрілу нацгвардійців на заводі Південмаш у…
Уряд України закликає мешканців Дніпра та всієї країни економніше витрачати…
Розповідаємо, де можна перевірити чи у вас можуть аварійно відімкнути…
Сили протиповітряної оборони знищили ракети над Дніпропетровською областю.