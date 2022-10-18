Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків

Сьогодні вранці росіяни нанесли ракетний удар по Придніпровській ТЕС.

На жаль, у результаті постраждали 4 енергетиків. У них – легкі осколкові поранення.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК Придніпровська ТЕС.

Пораненим надали медичну допомогу, їхній стан – задовільний, одного чоловіка доставили в лікарню на обстеження.

Наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Усі інші працюють у віддаленому режимі. Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Тримаймося! – зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із міст Дніпропетровщини повністю пропала вода: подробиці.

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