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До Дніпра не долетіли 4 ворожі ракети, – Резніченко

Сьогодні 11:12
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Сили протиповітряної оборони знищили ракети над Дніпропетровською областю.

Новости Днепра про До Дніпра не долетіли 4 ворожі ракети, - Резніченко

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

За його словами, під час останньої ворожої атаки на Дніпро, сили протиповітряної оборони збили 4 ворожі ракети.

Дякуємо захисникам! – зазначив Резніченко. 

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували двома ракетами об’єкт енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Тимчасово припинили роботу деякі тролейбусні та автобусні маршрутки, але станом на 11 годину вже все працює. 

Наразі жилмасив Лівобережний-3 без води. 

Новости Днепра про До Дніпра не долетіли 4 ворожі ракети, - Резніченко

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