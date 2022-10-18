До Дніпра не долетіли 4 ворожі ракети, – Резніченко

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, під час останньої ворожої атаки на Дніпро, сили протиповітряної оборони збили 4 ворожі ракети.
Дякуємо захисникам! – зазначив Резніченко.
Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували двома ракетами об’єкт енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Тимчасово припинили роботу деякі тролейбусні та автобусні маршрутки, але станом на 11 годину вже все працює.
Наразі жилмасив Лівобережний-3 без води.
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