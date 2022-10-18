До Дніпра не долетіли 4 ворожі ракети, – Резніченко

Сили протиповітряної оборони знищили ракети над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під час останньої ворожої атаки на Дніпро, сили протиповітряної оборони збили 4 ворожі ракети.

Дякуємо захисникам! – зазначив Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували двома ракетами об’єкт енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Тимчасово припинили роботу деякі тролейбусні та автобусні маршрутки, але станом на 11 годину вже все працює.

Наразі жилмасив Лівобережний-3 без води.

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