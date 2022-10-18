Из-за утреннего ракетного удара по Днепру пострадали 4 энергетиков

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины полностью пропала вода: подробности.

В настоящее время для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме. Мы продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора. Держимся! – отметили в компании.

Раненым оказали медицинскую помощь, их состояние – удовлетворительное, одного мужчину доставили в больницу на обследование.

К сожалению, в результате пострадали 4 энергетиков. У них – легкие осколочные ранения.

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