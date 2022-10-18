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У Нікополі на зупинці загорівся мікроавтобус

Сьогодні 12:47
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Учора, 17 жовтня, о 20:00 на лінію «101» повідомили, що у Нікополі на тимчасовій зупинці горить мікроавтобус.

Новости Днепра про У Нікополі на зупинці загорівся мікроавтобус

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці неподалік житлового будинку горить вантажний мікроавтобус. Пожежу локалізували о 20:08 та ліквідували о 20:26.

Новости Днепра про У Нікополі на зупинці загорівся мікроавтобус

Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив салон та багажне відділення автомобіля «Ford Transit» на площі 5 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Нікополі на зупинці загорівся мікроавтобус

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Новости Днепра про У Нікополі на зупинці загорівся мікроавтобусУкраїнська

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