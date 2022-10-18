У Нікополі на зупинці загорівся мікроавтобус

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці неподалік житлового будинку горить вантажний мікроавтобус. Пожежу локалізували о 20:08 та ліквідували о 20:26.
Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив салон та багажне відділення автомобіля «Ford Transit» на площі 5 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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