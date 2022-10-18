У Дніпрі піймали коригувальника ворожого вогню

Підозрілого містянина затримали поліцейські.

18 жовтня, близько 10:30 патрульні помітили чоловіка, який фотографував місце, куди прилетіла ворожа ракета, пише Репортер.

Чоловік стояв біля свого припаркованого автомобіля. Патрульні поцікавилися, що він робить, але той не зміг пояснити свою поведінку.

У телефоні у підозрілого містянина знайшли низку проросійських чатів.

«Виявлено переписку, в якій повідомлялось про переміщення Збройних Сил України, переписки з громадянами росії, також фото військової техніки та координати з геолокацією попередніх ракетних обстрілів, а саме «Троїцький ринок», – йдеться у повідомленні.

Далі з ними розбиратимуться правоохоронці.

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