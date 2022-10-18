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У Дніпрі піймали коригувальника ворожого вогню

Сьогодні 13:03
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Підозрілого містянина затримали поліцейські.

Новости Днепра про У Дніпрі піймали коригувальника ворожого вогню

18 жовтня, близько 10:30 патрульні помітили чоловіка, який фотографував місце, куди прилетіла ворожа ракета, пише Репортер.

Чоловік стояв біля свого припаркованого автомобіля. Патрульні поцікавилися, що він робить, але той не зміг пояснити свою поведінку. 

У телефоні у підозрілого містянина знайшли низку проросійських чатів.

«Виявлено переписку, в якій повідомлялось про переміщення Збройних Сил України, переписки з громадянами росії, також  фото військової техніки та координати з геолокацією попередніх ракетних обстрілів, а саме «Троїцький ринок», – йдеться у повідомленні.

Далі з ними розбиратимуться правоохоронці. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі піймали коригувальника ворожого вогнюУкраїнська

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