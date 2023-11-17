Якщо випадково сплатив електрику по чужому рахунку в терміналі: як повернути гроші

Під час оплати електроенергії через касу, термінали самообслуговування, тощо легко помилитися при наборі цифр особового рахунку і тоді гроші можуть піти на чужий рахунок. Ситуація досить неприємна, але виправити її можна.

Журналісти dnepr.info дізналися, що робити, якщо при оплаті електроенергії споживач помилився і сплатив послуги за іншого абонента.

Що потрібно зробити

Щоб повернути свої гроші помилково відправлені на чужий рахунок – необхідно їх перевести на свій. Зробити це можна за допомогою компанії-постачальника електроенергії. Для цього потрібно на пошту постачальнику [email protected] надіслати такі документи: заявку на пошук і перерахування коштів на свій рахунок – головне вказати свій особовий рахунок, а також скан-копії документів, що підтверджують особу – це може бути перша сторінка паспорта.

Крім цього, необхідно надати квитанцію про оплату. Якщо при цьому в квитанції не вказано прізвище платника, а лише номер картки – то також необхідно надати документи, що підтверджують, що картка належить платнику.

Обробити заявку постачальник зобов’язується за 2-3 робочі дні. Після чого гроші буде переведено на особовий рахунок споживача.

Як заощадити на оплаті електрики

Передавати показання лічильника краще за 2 дні до кінця місяця або в перші 3 дні його початку. Тоді оплачувати треба буде за фактом спожитої енергії, а не за середньодобовим розрахунком енергоспоживання.

Надіслати покази можна через сайт постачальника, особистий кабінет споживача, мобільний додаток або чат-бот, а також через контакт-центр або за допомогою особистого повідомлення на сторінці компанії в соціальній мережі.

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