Если случайно оплатил электрику по чужому счету в терминале: как вернуть деньги

Журналисты dnepr.info узнали, что делать если при оплате электроэнергии потребитель ошибся и оплатил услуги за другого абонента.
Чтобы вернуть свои деньги по ошибке отправленные на чужой счет – необходимо их перевести на свой. Сделать это можно с помощью компании-поставщика электроэнергии Для этого нужно на почту [email protected] прислать такие документы: заявку на поиск и перечисление средств на свой счет – тут главное указать свой лицевой счет, а также скан-копии документов, подтверждающих личность – это может быть первая страница паспорта. Кроме этого, необходимо предоставить квитанцию об оплате.
Если при этом в квитанции не указана фамилия плательщика, а только номер карты – то также необходимо предоставить документы, подтверждающие что карта принадлежит плательщику.
Обработать заявку обещают за 3 рабочих дня. После чего деньги будут переведены на лицевой счет потребителя.
Передавать показания счетчика лучше всего за 2 дня до конца месяца или в первые 3 дня его начала. Тогда оплачивать нужно будет по факту потребленной энергии, а не по среднесуточному расчету энергопотребления.
Передать показания можно через сайт поставщика, личный кабинет потребителя, мобильное приложение или чат-бот, а также через контакт-центр или с помощью личного сообщения на странице компании в социальной сети.
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