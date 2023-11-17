Если случайно оплатил электрику по чужому счету в терминале: как вернуть деньги

При оплате электроэнергии через кассу, терминалы самообслуживания и т.п. легко ошибиться при наборе цифр лицевого счета и тогда деньги могут «уйти» на чужой счет. Ситуация довольно неприятная, но исправить ее можно

Журналисты dnepr.info узнали, что делать если при оплате электроэнергии потребитель ошибся и оплатил услуги за другого абонента.

Что нужно сделать

Чтобы вернуть свои деньги по ошибке отправленные на чужой счет – необходимо их перевести на свой. Сделать это можно с помощью компании-поставщика электроэнергии Для этого нужно на почту [email protected] прислать такие документы: заявку на поиск и перечисление средств на свой счет – тут главное указать свой лицевой счет, а также скан-копии документов, подтверждающих личность – это может быть первая страница паспорта. Кроме этого, необходимо предоставить квитанцию об оплате.

Если при этом в квитанции не указана фамилия плательщика, а только номер карты – то также необходимо предоставить документы, подтверждающие что карта принадлежит плательщику.

Обработать заявку обещают за 3 рабочих дня. После чего деньги будут переведены на лицевой счет потребителя.

Как сэкономить на оплате электрики

Передавать показания счетчика лучше всего за 2 дня до конца месяца или в первые 3 дня его начала. Тогда оплачивать нужно будет по факту потребленной энергии, а не по среднесуточному расчету энергопотребления.

Передать показания можно через сайт поставщика, личный кабинет потребителя, мобильное приложение или чат-бот, а также через контакт-центр или с помощью личного сообщения на странице компании в социальной сети.

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