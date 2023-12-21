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Які заходи запланували у Дніпрі на Різдво

Сьогодні 13:55
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Стало відомо, що у Дніпрі запланували на різдвяні вихідні.

Новости Днепра про Які заходи запланували у Дніпрі на Різдво

Цьогоріч українці відзначають Різдво 25 грудня. Хоча офіційного вихідного немає через воєнний стан, у Дніпрі запланували кілька івентів присвячених різдвяним святам. 

Святкуватимуть у трьох скверах Дніпра, де раніше розмістили святкові ялинки. Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій. 

На вас чекатиме активна ігрова програма від КП Міська інфраструктура, виступ зразкового художнього колективу «Силует» Siluet Dnipro UA та справжня театральна різдвяна вистава! – анонсували в департаменті. 

Перший захід пройде у парку Шевченка, де встановили першу міську ялинку. У неділю, 24 грудня, з 15 години вечора можна відвідати ігрову програму для дітей та подивитися на виступи музичних колективів. 

Новости Днепра про Які заходи запланували у Дніпрі на Різдво

Теж 24 грудня, на Святвечір, у сквері Західному біля ялинки з 15 години дня можна взяти участь у різдвяних гуляннях. 

Новости Днепра про Які заходи запланували у Дніпрі на Різдво

У день Різдва, який цього року припадає на понеділок, погуляти можна у сквері Прибережному, де також з 15 години біля встановленої ялинки буде музичний концерт та театральна вистава. 

Новости Днепра про Які заходи запланували у Дніпрі на Різдво

Усі заходи безкоштовні. Вхід вільний. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок.

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Новости Днепра про Які заходи запланували у Дніпрі на РіздвоУкраїнська

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