У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

У Дніпрі встановили другу із трьох новорічних ялинок, які обіцяли в цьому році. Уже стоїть ялинка в парку Шевченка та сквері Прибережному, повідомляє dnepr.info.
Нагадаємо, усього новорічних дерев має бути три. Розмістять їх у різних частинах міста:
На вулиці сьогодні крижаний шторм, тож в таку погоду людей в сквері мало.
Для декору використали матеріали та прикраси, які закупили в попередні роки.
На верхівці ялинки замість зірки – сніжинка. Гілочки вже прикрасили, але гірлянди ще не запалювали.
Раніше у місті анонсували різдвяний майстер-клас, який зокрема проведуть в сквері Прибережному. Усі охочі зможуть принести свої іграшки для новорічного дерева або виготовити їх своїми руками.
Прикраси обіцяють повісити на ялинку.
Ялинки також є на Катеринославському бульварі та в парку Шевченка, про що ми повідомляли раніше. У сквері Олександра Усачова, де теж мають розмістити новорічне дерево, поки що тільки готуються до встановлення головного символу Нового Року.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-10 незвичних ялинок, які з’явилися на вулицях Дніпра.
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