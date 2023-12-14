У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

У Дніпрі встановили ще одну ялинку.

У Дніпрі встановили другу із трьох новорічних ялинок, які обіцяли в цьому році. Уже стоїть ялинка в парку Шевченка та сквері Прибережному, повідомляє dnepr.info.

Нагадаємо, усього новорічних дерев має бути три. Розмістять їх у різних частинах міста:

у сквері “Прибережний”

у сквері імені Олександра Усачова

біля центрального входу в парк імені Шевченка

На вулиці сьогодні крижаний шторм, тож в таку погоду людей в сквері мало.

Для декору використали матеріали та прикраси, які закупили в попередні роки.

На верхівці ялинки замість зірки – сніжинка. Гілочки вже прикрасили, але гірлянди ще не запалювали.

Раніше у місті анонсували різдвяний майстер-клас, який зокрема проведуть в сквері Прибережному. Усі охочі зможуть принести свої іграшки для новорічного дерева або виготовити їх своїми руками.

Прикраси обіцяють повісити на ялинку.

Ялинки також є на Катеринославському бульварі та в парку Шевченка, про що ми повідомляли раніше. У сквері Олександра Усачова, де теж мають розмістити новорічне дерево, поки що тільки готуються до встановлення головного символу Нового Року.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-10 незвичних ялинок, які з’явилися на вулицях Дніпра.

Читайте також:

Українська

Автор: