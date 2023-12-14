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У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

Сьогодні 14:42
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У Дніпрі встановили ще одну ялинку.

Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

У Дніпрі встановили другу із трьох новорічних ялинок, які обіцяли в цьому році. Уже стоїть ялинка в парку Шевченка та сквері Прибережному, повідомляє dnepr.info.

Нагадаємо, усього новорічних дерев має бути три. Розмістять їх у різних частинах міста:

  • у сквері “Прибережний”
  • у сквері імені Олександра Усачова
  • біля центрального входу в парк імені Шевченка

На вулиці сьогодні крижаний шторм, тож в таку погоду людей в сквері мало. 

Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

Для декору використали матеріали та прикраси, які закупили в попередні роки. 

Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

На верхівці ялинки замість зірки – сніжинка. Гілочки вже прикрасили, але гірлянди ще не запалювали. 

Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

Раніше у місті анонсували різдвяний майстер-клас, який зокрема проведуть в сквері Прибережному. Усі охочі зможуть принести свої іграшки для новорічного дерева або виготовити їх своїми руками. 

Прикраси обіцяють повісити на ялинку. 

Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

Ялинки також є на Катеринославському бульварі та в парку Шевченка, про що ми повідомляли раніше. У сквері Олександра Усачова, де теж мають розмістити новорічне дерево, поки що тільки готуються до встановлення головного символу Нового Року. 

Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-10 незвичних ялинок, які з’явилися на вулицях Дніпра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО)Українська

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