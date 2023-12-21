Какие мероприятия запланировали в Днепре на Рождество

Стало известно, что в Днепре запланировано на рождественские выходные.

В этом году украинцы отмечают Рождество 25 декабря. Хотя официального выходного нет из-за военного положения, в Днепре запланировали несколько ивентов, посвященных рождественским праздникам.

Праздновать будут в трех скверах Днепра, где раньше разместили праздничные елки. Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

Вас ждет активная игровая программа от КП Городская инфраструктура, выступление образцового художественного коллектива «Силуэт» Siluet Dnipro UA и настоящий театральный рождественский спектакль! – анонсировали в департаменте.

Первое мероприятие пройдет в парке Шевченко, где установили первую городскую елку. В воскресенье, 24 декабря, с 15 часов вечера можно посетить игровую программу для детей и посмотреть выступления музыкальных коллективов.

Также 24 декабря, на Сочельник, в сквере Западном возле елки с 15 часов дня можно принять участие в рождественских гуляниях.

В день Рождества, который в этом году приходится на понедельник, можно погулять в сквере Прибрежном, где также с 15 часов возле установленной елки будет музыкальный концерт и театральное представление.

Все мероприятия бесплатны. Вход свободный.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре установили вторую из трех городских елок.

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