Як виглядає будівля на місці колишньої біофабрики у Дніпрі: старовинний будинок знесли за день (ФОТО)

У Дніпрі стає все менше будівель, які були зведені понад сто років тому. На їхньому місці з'являються висотні будинки. Частина старовинних будівель руйнується від часу і тому що за ними не доглядають – не проводять ремонти, не латають дірки у даху, частину будинків, які ще можуть функціонувати просто зносять.

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає місце, де колись була біофабрика.

Стародавній двоповерховий будинок, який стояв колись на Крутогірному узвозі, більш відомий жителям Дніпра як біофабрика знесли у 2018 році. Будівля належала статському раднику Григорію Залюбовському і була зведена у 1892 році. Жили у ньому сестри радника. Нижній поверх будинку був кам’яний, верхній дерев’яний. У ньому було кілька багатокімнатних квартир. На подвір’ї будинку був сад та кам’яний сарай. У 1909 році будівлю було передано Катеринославській губернській земській управі, яка і звела на ділянці ветеринарно-бактеріологічну станцію. Тут виготовляли вакцини проти різних захворювань.

Згодом у дворі колишнього будинку Залюбовських розмістилися кілька «льодників» – холодильників, стайні, сараї. Передбачалося, що у будинку розмістять ветеринарний відділ земства. Перед цим будівлю вирішили капітально відремонтувати – збільшили висоту стель, замінили перегородки, покрівлю, підлогу, сходи, перед будинком виклали тротуар і влаштували водостоки. Станція вважалася однією з найсучасніших на момент її відкриття та кілька десятків років після.

Біологічна фабрика пропрацювала в Дніпрі до початку 2010-х років. Але потім фабрику виселили, а будинок залишився стояти. Але у 2018 році буквально за день будівлю було знесено. Будинок не вважався пам’яткою архітектури. Через деякий час на його місці почалося будівництво багатоповерхового будинку.

У 2020 році з’явилася інформація, що на місці будівлі збудують новий висотний багатоквартирний будинок, але фасад будівлі Залюбовського буде збережено та органічно вписано в нову архітектурну споруду.

Купити квартиру в новому будинку можна нині за ціною від 800 доларів за квадратний метр або від 31 тис грн. При цьому квартира перебуває у стані «після будівельників».

фото: О. Волок, блог Артема Костюка

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