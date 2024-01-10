Как выглядит здание на месте бывшей биофабрики в Днепре: старинный дом снесли за день (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит место, где когда-то находилась биофабрика.
Стоявший когда-то на Крутогорном спуске старинный двухэтажный дом более известный жителям Днепра как биофабрика снесли в 2018 году. Здание принадлежало статскому советнику Григорию Залюбовскому и было возведено в 1892 году. Жили в нем сестры советника. Нижний этаж дома был каменный, верхний – деревянный. В нем находилось несколько многокомнатных квартир. Во дворе дома был сад и каменный сарай. В 1909 году здание было передано Екатеринославской губернской земской управе, которая и возвела на участке ветеринарно-бактериологическую станцию. Тут производили вакцины против различных заболеваний.
Со временем во дворе бывшего дома Залюбовских разместились несколько «ледников» — холодильников, конюшен, сараи. Предполагалось, что в доме разместят ветеринарный отдел земства. Перед этим здание решили капитально отремонтировать – увеличили высоту потолков, заменили перегородки, кровлю, пол, лестницу, перед домом выложили тротуар и устроили водостоки. Станция считалась одной из самых современных на момент ее открытия и несколько десятков лет после.
Биологическая фабрика проработала в Днепре до начала 2010 –х годов. Но потом фабрику выселили, а дом остался стоять. Но в 2018 году буквально за день здание было снесено.
Дом не считался памятником архитектуры. Через время на его месте началось строительство многоэтажного дома.
В 2020 году появилась информация, что на месте здания построят новый высотный многоквартирный дом, но фасад здания Залюбовского будет сохранен и органично вписан в новое архитектурное сооружение. Купить квартиру в новом доме можно по цене от 800 дол за квадратный метр или от 31 тыс грн. При этом квартира находится в состоянии «после строителей».
фото: А. Волок, блог Артема Костюка
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