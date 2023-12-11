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  • Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)

Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)

Сьогодні 14:49
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У Дніпрі кілька житлових будинків раніше були корпусами дитячої колонії. Виправна установа знаходилась в Аптекарській балці. Після Другої світової війни частину корпусів було перебудовано, ще частину – знесли для будівництва дитячого садка.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як сьогодні виглядають ці старі корпуси.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)

У 1898 році в тодішньому Катеринославі Товариство піклування про малолітніх злочинців викупило кілька ділянок в Аптекарській балці та створило першу у місті Колонію для неповнолітніх. Зараз на її місці знаходиться занедбаний дитячий садок.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)

Понад сто років тому на місці дитячого комбінату стояли корпуси в’язниці. При будівництві дитсадка частина їх була знесена, а друга частина – залишилася на місці та існує досі. За словами місцевих мешканців, залишки корпусів – це стайні, приміщення для конюхів, барак та карцер випарвного закладу. Сказати скільки корпусів належало колонії, скільки було знесено під час будівництва саду і скільки зруйновано Другою світовою війною – неможливо. Відомо, що у хорошому стані збереглися лише чотири корпуси дитячої в’язниці. Територіально сьогодні вони знаходяться у Зимовому провулку у Дніпрі.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)

Після Другої світової війни у цих корпусах поселили робітників сусіднього заводу. Сама в’язниця була розформована в середині 1920-х років, а в одній з її будівель навіть якийсь час був дитячий будинок.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)

Сьогодні у корпусах колишньої в’язниці для неповнолітніх живуть люди. Будинки дуже змінились як усередині, так і зовні – до них були прибудовані веранди, вставили нові вікна, двері, тощо  Будівлі перетворилися на багатоквартирні будинки.

фото: група «Шляхівка»

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Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядала колонія для неповнолітніх: зараз це житлові будинки (ФОТО)Русский

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