У яких випадках військовозобов’язаним можуть анулювати відстрочку від мобілізації: причини

Частина військовозобов'язаних у Дніпрі отримали тимчасове відстрочення від мобілізації. Чи діє вона рік і оновлювати її потрібно відповідно раз на рік. Але часом відстрочка може бути анульована.

Журналісти dnepr.info дізналися, у яких випадках військовозобов’язаним можуть скасувати відстрочку від мобілізації.

За станом здоров’я

Якщо військовозобов’язаний є тимчасово непридатним до служби, то через півроку-рік він має проходити медкомісію, щоб підтвердити свій статус або підтвердити одужання. Таким чином, якщо він пройшов повторну медкомісію та лікарі визнали його придатним – він підлягає мобілізації. Таку ж медкомісію мають проходити й інваліди, якщо їхню інвалідність не буде підтверджено МСЕК, то він стає військовозобов’язаним і придатним до служби.

Також якщо військовозобов’язаний був придатний до несення служби, але отримав відстрочку у зв’язку з тим, що у нього було троє неповнолітніх дітей або він опікувався хворим чоловіком чи дружиною, батьками другої половинки або був опікуном недієздатної особи або дитини з інвалідністю, то відстрочка від мобілізації може бути анульована, якщо один із трьох його дітей став повнолітнім або зникла необхідність опіки або піклування.

Закінчення навчання та викладання

Термін дії відстрочки від мобілізації закінчується разом із закінченням навчання у вузі, аспірантурі, докторантурі або якщо військовозобов’язаний працював викладачем і був звільнений з закладу освіти.

Робота підприємства

Скасування відстрочки від мобілізації настає у разі закінчення терміну її дії тоді необхідно оформити її ще раз. Також, якщо підприємство, де співробітник її отримав, вже не виконує мобілізаційного замовлення і не виробляє товарів чи роботи для забезпечення потреб ЗСУ, а тому не може забронювати співробітника, тож він втрачає «бронь».

Крім цього, анулюється відстрочка співробітників установи, якщо підприємство втратило статус критично важливого для функціонування економіки.

Не мають відстрочки від мобілізації співробітники ліквідованого органу влади, або якщо їх було звільнено, втратили статус депутата, держслужбовця.

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