В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует она год и обновлять ее нужно соответственно раз в год. Но в ряде случаев отсрочка может быть аннулирована.

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях военнообязанным могут отменить отсрочку от мобилизации.

По состоянию здоровья

Если военнообязанный является временно непригодным к службе, то через полгода-год он должен проходить медкомиссию, чтобы либо подтвердить свой статус, либо подтвердить выздоровление. Таким образом, если военнообязанный прошел повторную медкомиссию и врачи признали его годным – он подлежит мобилизации. Такую же медкомиссию должны проходить и инвалиды, в случае если их инвалидность не будет подтверждена МСЭК, то он становится военнообязанным и пригодным к службе.

Также если военнообязанный был пригоден к несению службы, но получит отсрочку в связи с тем, что у него было трое несовершеннолетних детей либо он занимался опекой за больным супругом или супругой, родителями второй половинки или был попечителем недееспособного лица или ребенка с инвалидностью, то отсрочка от мобилизации может быть аннулирована, если один из трех его детей стал совершеннолетним либо исчезла необходимость опеки или попечительства.

Окончание учебы и преподавания

Срок действия отсрочки от мобилизации заканчивается вместе с окончанием обучения в вузе, аспирантуре, докторантуре либо если военнообязанный работал преподавателем и был уволен из учреждения образования.

Работа предприятия

Отмена отсрочки от мобилизации наступает в случае истечения срока ее действия – тогда необходимо оформить ее еще раз. Также, если предприятие, где сотрудник ее получил уже не выполняет мобилизационного заказа и не производит товаров или работы для обеспечения потребностей ВСУ, а поэтому не может забронировать сотрудника.

Кроме этого, аннулируется отсрочка сотрудников учреждения, если предприятие утратило статус критически важного для функционирования экономики.

Не имеют отсрочки от мобилизации сотрудники ликвидированного органа власти, либо если они были уволены, утратили статус депутата, госслужащего.

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