Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

Сегодня 12:31
просмотров

Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует она год и обновлять ее нужно соответственно раз в год. Но в ряде случаев отсрочка может быть аннулирована.
Новости Днепра про В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

#image_title

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях военнообязанным могут отменить отсрочку от мобилизации.

По состоянию здоровья

Если военнообязанный является временно непригодным к службе, то через полгода-год он должен проходить медкомиссию, чтобы либо подтвердить свой статус, либо подтвердить выздоровление. Таким образом, если военнообязанный прошел повторную медкомиссию и врачи признали его годным – он подлежит мобилизации. Такую же медкомиссию должны проходить и инвалиды, в случае если их инвалидность не будет подтверждена МСЭК, то он становится военнообязанным и пригодным к службе.

Также если военнообязанный был пригоден к несению службы, но получит отсрочку в связи с тем, что у него было трое несовершеннолетних детей либо он занимался опекой за больным супругом или супругой, родителями второй половинки или был попечителем недееспособного лица или ребенка с инвалидностью, то отсрочка от мобилизации может быть аннулирована, если один из трех его детей стал совершеннолетним либо исчезла необходимость опеки или попечительства.

Окончание учебы и преподавания

Срок действия отсрочки от мобилизации заканчивается вместе с окончанием обучения в вузе, аспирантуре, докторантуре либо если военнообязанный работал преподавателем и был уволен из учреждения образования.

Работа предприятия

Отмена отсрочки от мобилизации наступает в случае истечения срока ее действия – тогда необходимо оформить ее еще раз. Также, если предприятие, где сотрудник ее получил уже не выполняет мобилизационного заказа и не производит товаров или работы для обеспечения потребностей ВСУ, а поэтому не может забронировать сотрудника.

Кроме этого, аннулируется отсрочка сотрудников учреждения, если предприятие утратило статус критически важного для функционирования экономики.

Не имеют отсрочки от мобилизации сотрудники ликвидированного органа власти, либо если они были уволены, утратили статус депутата, госслужащего.

 

Читайте также:

Новости Днепра про В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причиныУкраїнська Новости Днепра про В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причиныРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать
Новости Днепра
Сегодня 12:12
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В Днепр прибудет Вифлеемский огонь мира.

Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Новости Днепра
Сегодня 10:31
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало…

В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину

Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.

Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт
Новости Днепра
Сегодня 09:32
Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Важная информация!

Последние новости

В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В Днепр прибудет Вифлеемский огонь мира.

Сегодня 12:12
4
просмотров
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского

В Никополе в Днепропетровской области отец сдал в ломбард ноутбук сына.

Сегодня 11:22
4
просмотров
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

В сети некоторые российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что украинцам якобы присылают повестки через «Дію».

Сегодня 10:42
7
просмотров
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало плохо.

Сегодня 10:31
4
просмотров
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину

Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.

Сегодня 10:00
4
просмотров
Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт
Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Важная информация!

Сегодня 09:32
4
просмотров
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

Сегодня 09:00
6
просмотров
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)

Вовремя приехать на работу не удастся...

Сегодня 08:33
4
просмотров
На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь
На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 08:02
4
просмотров
Синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали
Синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали

Пожалуйста, будьте осторожны!

Сегодня 07:13
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх