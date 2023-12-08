Що раніше було на місці ТЦ «Європа» у Дніпрі: як будівля розкішного готелю стала комуналкою (ФОТО)

Багато мешканців Дніпра пам'ятають, що на місці Європейської площі у Дніпрі ще 20 років тому був величезний ринок, де можна було купити все, що завгодно – від шкарпеток до бубликів, від фруктів до заколок для волосся. Але мало хто пам’ятає, що було на місці нинішнього ТЦ «Європа».

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала будівля, що стояла на місці торгового центру.

У 1870-х роках на розі вулиці Залізної та зеленого скверу було зведено досить велику за тогочасним розумінням кам’яну будівлю. Висотою у два поверхи вона була досить великою та довгою. На другому поверсі були невеликі балкончики з навісом, а сама будівля була збудована в еклектичному стилі. Власником будівлі був Давид Дольник, купець 2 гільдії. Будинок він спочатку будував як прибутковий, але потім вирішив перетворити його на готель під назвою «Італія». Номери тут можна було винайняти за ціною від 75 коп до 5 рублів. Останні були шикарно обставлені в кілька кімнат з окремим приміщенням для прислуги та доставкою води в номер. Також для зручності багатих гостей у готелі був телефон.

Незважаючи на те, що в центрі міста на той час було відразу кілька готелів і всі вони знаходилися практично поряд один з одним, «Італія» мала попит і була популярна серед гостей міста. Тож можна сказати, що господар «Італії» вигідно вклав свої кошти, утримання готелю не лише окупалося, а й приносило дохід.

На момент, коли у місті почалася революція сказати точно, що був власником готелю вже неможливо. У 1920-х роках будівлю націоналізували та зробили з неї комунальний будинок. Щоб розмістити в ньому якнайбільше мешканців на другому поверсі було закладено частину вікон та отворів дверей. Вже на подвір’ї мешканці прибудували тамбури.

До 1990-х років будівля була спотворена до невпізнання. Практично нічого спільного з тим, яким задумував його архітектор «Італії» вже не було. У будинку були проблеми з каналізацією, після Другої світової війни його ремонтом практично не займалися, у підвалі водилися щури.

На початку 2000-х площу реконструювали, колишній готель знесли. На її місці збудували ТЦ «Європа».

фото: oldcity.dp.ua, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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