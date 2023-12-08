Що раніше було на місці ТЦ «Європа» у Дніпрі: як будівля розкішного готелю стала комуналкою (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала будівля, що стояла на місці торгового центру.
У 1870-х роках на розі вулиці Залізної та зеленого скверу було зведено досить велику за тогочасним розумінням кам’яну будівлю. Висотою у два поверхи вона була досить великою та довгою. На другому поверсі були невеликі балкончики з навісом, а сама будівля була збудована в еклектичному стилі. Власником будівлі був Давид Дольник, купець 2 гільдії. Будинок він спочатку будував як прибутковий, але потім вирішив перетворити його на готель під назвою «Італія». Номери тут можна було винайняти за ціною від 75 коп до 5 рублів. Останні були шикарно обставлені в кілька кімнат з окремим приміщенням для прислуги та доставкою води в номер. Також для зручності багатих гостей у готелі був телефон.
Незважаючи на те, що в центрі міста на той час було відразу кілька готелів і всі вони знаходилися практично поряд один з одним, «Італія» мала попит і була популярна серед гостей міста. Тож можна сказати, що господар «Італії» вигідно вклав свої кошти, утримання готелю не лише окупалося, а й приносило дохід.
На момент, коли у місті почалася революція сказати точно, що був власником готелю вже неможливо. У 1920-х роках будівлю націоналізували та зробили з неї комунальний будинок. Щоб розмістити в ньому якнайбільше мешканців на другому поверсі було закладено частину вікон та отворів дверей. Вже на подвір’ї мешканці прибудували тамбури.
До 1990-х років будівля була спотворена до невпізнання. Практично нічого спільного з тим, яким задумував його архітектор «Італії» вже не було. У будинку були проблеми з каналізацією, після Другої світової війни його ремонтом практично не займалися, у підвалі водилися щури.
На початку 2000-х площу реконструювали, колишній готель знесли. На її місці збудували ТЦ «Європа».
фото: oldcity.dp.ua, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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