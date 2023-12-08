Як мешканцю Дніпра знайти сімейного лікаря, не виходячи з дому: інструкція

Журналісти dnepr.info дізнались, що для цього потрібно.
Щоб вибрати нового сімейного лікаря без відвідування медустанови необхідно мати під рукою смартфон або комп’ютер з доступом в інтернет.
Для вибору лікаря потрібно зайти на сайт НСЗУ та натиснути на панелі порталу розділ «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги». Там слід обрати свою область та населений пункт, а також форму власності медустанови.
В результаті таких маніпуляцій користувач одразу зможе побачити адреси та телефони установ та вибрати потрібну.
Після цього в полі фільтрів слід вибрати спеціалізацію лікаря – сімейний, терапевт чи педіатр. На екрані одразу з’явиться кількість фахівців у вибраних установах, а також кількість декларацій, підписаних з тим чи іншим лікарем.
При цьому на спеціальній діаграмі буде відображено кількість пацієнтів за різними віковими групами.
Орієнтуючись на ці показники, можна вибрати собі нового сімейного лікаря. Для переукладання декларації розривати договір із попереднім сімейним лікарем не потрібно – декларацію буде анульовано автоматично.
Якщо лікар не набрав потрібного ліміту пацієнтів – він не має права відмовити у висновку декларації. Якщо ж ліміт досягнуто – він вирішує сам, брати нового пацієнта чи ні.
Укладати декларацію потрібно на прийомі у лікаря. При собі необхідно мати паспорт, мобільний телефон та податковий номер – ІПН.
Нагадаємо, під час укладання декларацій з лікарем в Україні діє принцип екстериторіальності – пацієнт підписує договір з тим лікарем, з яким хоче, незалежно від місця проживання чи прописки.
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