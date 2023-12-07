10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Астрологи по-своєму пояснюють магічні дії кави з корицею тим, що четвер перебуває під заступництвом планети Юпітер, яка відповідає за багатство та достаток. Вважається, що, якщо у четвер звернутися до Всесвіту з проханням залучити фінанси, удачу та процвітання – він виконає побажання. А кориця повинна посилити посил, оскільки здавна вважається символом достатку. Нумерологи радять під час пиття кави уявляти, як грошей у гаманці стає більше, а баланс доходів на карті зростає.
Наскільки така дія допомагає розбагатіти – журналісти dnepr.info сказати не можуть, але ми зробили добірку ТОП-10 незвичайних кав’ярень Дніпра, де можна у четвер випити «магічну» каву з корицею та спробувати ритуал на собі.
Інтер’єр кав’ярні Tiki Town у Дніпрі оформлений у стилі райського острова. На стінах є дерев’яні дошки, схожі на дошки для серферів або величезну рибу, багато зеленої рослинності і висять «ловці снів», а вивіски всередині приміщення сяють неоновим світлом, по всьому периметру закладу висять оригінальні лампочки-гірлянди. Словом, тут відтворено атмосферу літнього вечора на якомусь острові. Знаходиться заклад на пр. Героїв, 12 та на вулиці 20-річчя Перемоги, 1.
Відчути себе у старовинному графському будинку чи замку можна у кав’ярні Coffee Passion. Тут столики для відвідувачів стоять серед картин у важких рамах, а пити каву можна сидячи у старовинних кріслах, що наче з фотографій 1920-х років. Столики в кав’ярні невеликі, розраховані на пару-трійку людей, дуже маленькі та затишні. Знаходиться заклад на Воскресенській вулиці, 20.
Кав’ярня Culturist Coffee знаходиться у будівлі, якій понад 100 років. Тут збережено автентичний вигляд стін будинку часів Катеринослава та доповнений сучасними дизайнерськими світильниками, дзеркалами та модними меблями. Тут можна не лише випити каву з корицею, а й провести зустріч чи попрацювати за комп’ютером. Заклад знаходиться на проспекті Яворницького, 26.
Справжнім любителям вінілу варто відвідати кав’ярню Shepit. Тут можна випити каву з корицею у четвер, а також послухати різні платівки щодня. У кав’ярні велика колекція вінілу та різних сортів бадьорого напою. До кави можна взяти солодкі десерти. Адреса закладу: вул. Шевченка, 25.
У кав’ярні «Три бобра» аскетичний інтер’єр закладу доповнений арочними стелями, білими стінами та масивними дубовими меблями. На підвіконнях багато зелені, а каву заварюють різними альтернативними методами. До кави можна замовити різноманітні європейські десерти. Розташований заклад на проспекті Яворницького, 42.
Приміщення кав’ярні «Ніс» оформлене у світлих тонах. Для тих, хто не любить сидіти на стільцях – є величезні крісла та диванчики біля яких стоять торшери. На стінах висять милі картини. Попиваючи каву можна милуватися тим, що відбувається на вулиці, дивлячись через вітражні вікна. Крім кави з корицею, тут можна випити сік, поласувати макарунсами, з’їсти тістечко, пиріг і навіть пасту карбонару. Тут також є десерти для вегетаріанців. Знаходиться кав’ярня на вулиці Гоголя, 26. Впізнати заклад можна за незвичайним арт-об’єктом – носом, який ніби стирчить зі стіни будинку.
Заклад «I Feel», колись був еспресо-баром, де можна було випити лише каву та з’їсти десерт. Нині воно трохи розширило асортимент страв та стало міським кафе. Але тут, як і раніше, великий вибір кави в різних її варіаціях. Усередині приміщення оформлене у стилі міський лофт – у залі є як звичайні столи зі стільцями, так і зручні крісла та столики на двох. Стіни закладу прикрашені різними малюнками. Інтер’єр доповнюють величезні вікна майже від стелі до підлоги. Випити кави можна за адресою вул. Королеви Єлизавети, 7.
Якщо хочеться випити філіжанку кави з корицею і при цьому насолоджуватися видом квітів у горщиках – потрібно йти в кав’ярню Have Coffe. Інтер’єр тут оформлений у стилі мінімалізм – білі стіни, стелі, «легкі» меблі. Головна фішка закладу, окрім різних видів кави, це велика кількість кольорів. Вони скрізь – на столах, на підлозі, на підвіконнях, на стелажах посеред зали. Зелені рослини дуже освіжають інтер’єр і надають йому домашнього затишку. До кави тут можна придбати різні десерти, солодощі та освіжаючі лимонади. Кав’ярня знаходиться на проспекті Яворницького, 70А.
Кав’ярню OZ Kava відкрила у Дніпрі пара, яка мешкає в Австралії. В інтер’єрі закладу дуже багато зеленого кольору, адже Австралію називають «Зеленим континентом», а одним із символів кав’ярні є кенгуру – його можна побачити на одязі персоналу та на фотографіях у самому закладі. На столах можна знайти кумедні фігурки австралійських тварин, а на стінах – велику карту та іншу символіку, пов’язану з цією країною. Знаходиться кав’ярня на Троїцькій, 3А.
Кав’ярня Perfect Coffe пропонує насолодитися кавою в атмосфері старовинних європейських кав’ярень, з різноманітністю вінтажних фото на стінах, меблями з різьбленого дерева, дзеркальною стіною. Тут можна спробувати не тільки підбадьорливий напій, а й скуштувати страви європейської або італійської кухні. Кав’ярня камерна, знаходиться на вул. Староказацької, 10.
фото: офіційні сторінки вишеназваних кав’ярень у Instagram
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