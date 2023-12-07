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10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Сьогодні 09:02
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Кава з корицею – популярний тренд 2023 року. Вважається, що така кава приносить удачу і фінансовий прибуток. Пити напій прийнято щочетверга. Езотерики вважають четвер магічним днем для фінансових справ, коли енергія процвітання досягає свого піку, а різні ритуали, проведені в четвер, можуть забезпечити успіх у справах, пов’язаних з грошима. Вважається, що, якщо випити каву з корицею у четвер – це допоможе налаштуватися не лише на позитивну хвилю, а й сприятиме початку нових фінансових справ та множитиме багатство.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Астрологи по-своєму пояснюють магічні дії кави з корицею тим, що четвер перебуває під заступництвом планети Юпітер, яка відповідає за багатство та достаток. Вважається, що, якщо у четвер звернутися до Всесвіту з проханням залучити фінанси, удачу та процвітання – він виконає побажання. А кориця повинна посилити посил, оскільки здавна вважається символом достатку. Нумерологи радять під час пиття кави уявляти, як грошей у гаманці стає більше, а баланс доходів на карті зростає.

Наскільки така дія допомагає розбагатіти – журналісти dnepr.info сказати не можуть, але ми зробили добірку ТОП-10 незвичайних кав’ярень Дніпра, де можна у четвер випити «магічну» каву з корицею та спробувати ритуал на собі.

Побувати на острові

Інтер’єр кав’ярні Tiki Town у Дніпрі оформлений у стилі райського острова. На стінах є дерев’яні дошки, схожі на дошки для серферів або величезну рибу, багато зеленої рослинності і висять «ловці снів», а вивіски всередині приміщення сяють неоновим світлом, по всьому периметру закладу висять оригінальні лампочки-гірлянди. Словом, тут відтворено атмосферу літнього вечора на якомусь острові. Знаходиться заклад на пр. Героїв, 12 та на вулиці 20-річчя Перемоги, 1.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Серед антикваріату

Відчути себе у старовинному графському будинку чи замку можна у кав’ярні Coffee Passion. Тут столики для відвідувачів стоять серед картин у важких рамах, а пити каву можна сидячи у старовинних кріслах, що наче з фотографій 1920-х років. Столики в кав’ярні невеликі, розраховані на пару-трійку людей, дуже маленькі та затишні. Знаходиться заклад на Воскресенській вулиці, 20.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Дух історії міста

Кав’ярня Culturist Coffee знаходиться у будівлі, якій понад 100 років. Тут збережено автентичний вигляд стін будинку часів Катеринослава та доповнений сучасними дизайнерськими світильниками, дзеркалами та модними меблями. Тут можна не лише випити каву з корицею, а й провести зустріч чи попрацювати за комп’ютером. Заклад знаходиться на проспекті Яворницького, 26.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Кава та вініл

Справжнім любителям вінілу варто відвідати кав’ярню Shepit. Тут можна випити каву з корицею у четвер, а також послухати різні платівки щодня. У кав’ярні велика колекція вінілу та різних сортів бадьорого напою. До кави можна взяти солодкі десерти. Адреса закладу: вул. Шевченка, 25.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Чорно-біле поєднання

У кав’ярні «Три бобра» аскетичний інтер’єр закладу доповнений арочними стелями, білими стінами та масивними дубовими меблями. На підвіконнях багато зелені, а каву заварюють різними альтернативними методами. До кави можна замовити різноманітні європейські десерти. Розташований заклад на проспекті Яворницького, 42.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Ніс на Гоголя

Приміщення кав’ярні «Ніс» оформлене у світлих тонах. Для тих, хто не любить сидіти на стільцях – є величезні крісла та диванчики біля яких стоять торшери. На стінах висять милі картини. Попиваючи каву можна милуватися тим, що відбувається на вулиці, дивлячись через вітражні вікна. Крім кави з корицею, тут можна випити сік, поласувати макарунсами, з’їсти тістечко, пиріг і навіть пасту карбонару. Тут також є десерти для вегетаріанців. Знаходиться кав’ярня на вулиці Гоголя, 26. Впізнати заклад можна за незвичайним арт-об’єктом – носом, який ніби стирчить зі стіни будинку.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Міський лофт

Заклад «I Feel», колись був еспресо-баром, де можна було випити лише каву та з’їсти десерт. Нині воно трохи розширило асортимент страв та стало міським кафе. Але тут, як і раніше, великий вибір кави в різних її варіаціях. Усередині приміщення оформлене у стилі міський лофт – у залі є як звичайні столи зі стільцями, так і зручні крісла та столики на двох. Стіни закладу прикрашені різними малюнками. Інтер’єр доповнюють величезні вікна майже від стелі до підлоги. Випити кави можна за адресою вул. Королеви Єлизавети, 7.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

У квітах

Якщо хочеться випити філіжанку кави з корицею і при цьому насолоджуватися видом квітів у горщиках – потрібно йти в кав’ярню Have Coffe. Інтер’єр тут оформлений у стилі мінімалізм – білі стіни, стелі, «легкі» меблі. Головна фішка закладу, окрім різних видів кави, це велика кількість кольорів. Вони скрізь – на столах, на підлозі, на підвіконнях, на стелажах посеред зали. Зелені рослини дуже освіжають інтер’єр і надають йому домашнього затишку. До кави тут можна придбати різні десерти, солодощі та освіжаючі лимонади. Кав’ярня знаходиться на проспекті Яворницького, 70А.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

З Австралії

Кав’ярню OZ Kava відкрила у Дніпрі пара, яка мешкає в Австралії. В інтер’єрі закладу дуже багато зеленого кольору, адже Австралію називають «Зеленим континентом», а одним із символів кав’ярні є кенгуру – його можна побачити на одязі персоналу та на фотографіях у самому закладі. На столах можна знайти кумедні фігурки австралійських тварин, а на стінах – велику карту та іншу символіку, пов’язану з цією країною. Знаходиться кав’ярня на Троїцькій, 3А.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Вінтажні фото

Кав’ярня Perfect Coffe пропонує насолодитися кавою в атмосфері старовинних європейських кав’ярень, з різноманітністю вінтажних фото на стінах, меблями з різьбленого дерева, дзеркальною стіною. Тут можна спробувати не тільки підбадьорливий напій, а й скуштувати страви європейської або італійської кухні. Кав’ярня камерна, знаходиться на вул. Староказацької, 10.

Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

фото: офіційні сторінки вишеназваних кав’ярень у Instagram

 

 

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Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафеУкраїнська Новости Днепра про 10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафеРусский

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