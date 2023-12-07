10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Кава з корицею – популярний тренд 2023 року. Вважається, що така кава приносить удачу і фінансовий прибуток. Пити напій прийнято щочетверга. Езотерики вважають четвер магічним днем для фінансових справ, коли енергія процвітання досягає свого піку, а різні ритуали, проведені в четвер, можуть забезпечити успіх у справах, пов’язаних з грошима. Вважається, що, якщо випити каву з корицею у четвер – це допоможе налаштуватися не лише на позитивну хвилю, а й сприятиме початку нових фінансових справ та множитиме багатство.

Астрологи по-своєму пояснюють магічні дії кави з корицею тим, що четвер перебуває під заступництвом планети Юпітер, яка відповідає за багатство та достаток. Вважається, що, якщо у четвер звернутися до Всесвіту з проханням залучити фінанси, удачу та процвітання – він виконає побажання. А кориця повинна посилити посил, оскільки здавна вважається символом достатку. Нумерологи радять під час пиття кави уявляти, як грошей у гаманці стає більше, а баланс доходів на карті зростає.

Наскільки така дія допомагає розбагатіти – журналісти dnepr.info сказати не можуть, але ми зробили добірку ТОП-10 незвичайних кав’ярень Дніпра, де можна у четвер випити «магічну» каву з корицею та спробувати ритуал на собі.

Побувати на острові

Інтер’єр кав’ярні Tiki Town у Дніпрі оформлений у стилі райського острова. На стінах є дерев’яні дошки, схожі на дошки для серферів або величезну рибу, багато зеленої рослинності і висять «ловці снів», а вивіски всередині приміщення сяють неоновим світлом, по всьому периметру закладу висять оригінальні лампочки-гірлянди. Словом, тут відтворено атмосферу літнього вечора на якомусь острові. Знаходиться заклад на пр. Героїв, 12 та на вулиці 20-річчя Перемоги, 1.

Серед антикваріату

Відчути себе у старовинному графському будинку чи замку можна у кав’ярні Coffee Passion. Тут столики для відвідувачів стоять серед картин у важких рамах, а пити каву можна сидячи у старовинних кріслах, що наче з фотографій 1920-х років. Столики в кав’ярні невеликі, розраховані на пару-трійку людей, дуже маленькі та затишні. Знаходиться заклад на Воскресенській вулиці, 20.

Дух історії міста

Кав’ярня Culturist Coffee знаходиться у будівлі, якій понад 100 років. Тут збережено автентичний вигляд стін будинку часів Катеринослава та доповнений сучасними дизайнерськими світильниками, дзеркалами та модними меблями. Тут можна не лише випити каву з корицею, а й провести зустріч чи попрацювати за комп’ютером. Заклад знаходиться на проспекті Яворницького, 26.

Кава та вініл

Справжнім любителям вінілу варто відвідати кав’ярню Shepit. Тут можна випити каву з корицею у четвер, а також послухати різні платівки щодня. У кав’ярні велика колекція вінілу та різних сортів бадьорого напою. До кави можна взяти солодкі десерти. Адреса закладу: вул. Шевченка, 25.

Чорно-біле поєднання

У кав’ярні «Три бобра» аскетичний інтер’єр закладу доповнений арочними стелями, білими стінами та масивними дубовими меблями. На підвіконнях багато зелені, а каву заварюють різними альтернативними методами. До кави можна замовити різноманітні європейські десерти. Розташований заклад на проспекті Яворницького, 42.

Ніс на Гоголя

Приміщення кав’ярні «Ніс» оформлене у світлих тонах. Для тих, хто не любить сидіти на стільцях – є величезні крісла та диванчики біля яких стоять торшери. На стінах висять милі картини. Попиваючи каву можна милуватися тим, що відбувається на вулиці, дивлячись через вітражні вікна. Крім кави з корицею, тут можна випити сік, поласувати макарунсами, з’їсти тістечко, пиріг і навіть пасту карбонару. Тут також є десерти для вегетаріанців. Знаходиться кав’ярня на вулиці Гоголя, 26. Впізнати заклад можна за незвичайним арт-об’єктом – носом, який ніби стирчить зі стіни будинку.

Міський лофт

Заклад «I Feel», колись був еспресо-баром, де можна було випити лише каву та з’їсти десерт. Нині воно трохи розширило асортимент страв та стало міським кафе. Але тут, як і раніше, великий вибір кави в різних її варіаціях. Усередині приміщення оформлене у стилі міський лофт – у залі є як звичайні столи зі стільцями, так і зручні крісла та столики на двох. Стіни закладу прикрашені різними малюнками. Інтер’єр доповнюють величезні вікна майже від стелі до підлоги. Випити кави можна за адресою вул. Королеви Єлизавети, 7.

У квітах

Якщо хочеться випити філіжанку кави з корицею і при цьому насолоджуватися видом квітів у горщиках – потрібно йти в кав’ярню Have Coffe. Інтер’єр тут оформлений у стилі мінімалізм – білі стіни, стелі, «легкі» меблі. Головна фішка закладу, окрім різних видів кави, це велика кількість кольорів. Вони скрізь – на столах, на підлозі, на підвіконнях, на стелажах посеред зали. Зелені рослини дуже освіжають інтер’єр і надають йому домашнього затишку. До кави тут можна придбати різні десерти, солодощі та освіжаючі лимонади. Кав’ярня знаходиться на проспекті Яворницького, 70А.

З Австралії

Кав’ярню OZ Kava відкрила у Дніпрі пара, яка мешкає в Австралії. В інтер’єрі закладу дуже багато зеленого кольору, адже Австралію називають «Зеленим континентом», а одним із символів кав’ярні є кенгуру – його можна побачити на одязі персоналу та на фотографіях у самому закладі. На столах можна знайти кумедні фігурки австралійських тварин, а на стінах – велику карту та іншу символіку, пов’язану з цією країною. Знаходиться кав’ярня на Троїцькій, 3А.

Вінтажні фото

Кав’ярня Perfect Coffe пропонує насолодитися кавою в атмосфері старовинних європейських кав’ярень, з різноманітністю вінтажних фото на стінах, меблями з різьбленого дерева, дзеркальною стіною. Тут можна спробувати не тільки підбадьорливий напій, а й скуштувати страви європейської або італійської кухні. Кав’ярня камерна, знаходиться на вул. Староказацької, 10.

фото: офіційні сторінки вишеназваних кав’ярень у Instagram

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