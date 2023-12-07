Які документи потрібні водіям із Дніпра для перетину кордону

Для в'їзду в іншу країну на автомобілі водієві при собі необхідно мати низку додаткових документів – від спеціальної страховки до дозволу на керування авто, навіть якщо власник машини сидить поряд. Також при перевезенні тварин та під час подорожей з дітьми знадобиться ще низка додаткових документів.

Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно, щоб на в’їзді в іншу країну машину на українських номерах пропустили через КПП.

Які документи необхідні

Для перетину кордону на авто при собі необхідно мати не лише закордонний паспорт, посвідчення водія та техпаспорт на машину, а номерний знак з латинськими літерами. Індивідуальні номерні знаки дійсні лише на території України. Усі документи мають бути у паперовому вигляді. Електронна версія прав та техпаспорту у «Дії» діє не в усіх країнах.

На номері автомобіля має бути наклейка – UA – це розпізнавальний знак країни. На деяких автомобільних номерах старого зразка вона може бути відсутня, тому про це питання потрібно подбати заздалегідь. Такі наклейки можна придбати в автомобільних магазинах.

Для водіїв-чоловіків при собі обов’язково потрібно мати військовий квиток, для військовозобов’язаних – документи, що підтверджують мету поїздки та дозвіл від командира частини. Нагадаємо, під час воєнного стану всі військовозобовязані чоловікі у віці від 18 до 60 років не можуть за своїм бажанням виїзджати за кордони України. Для виїзду їм потрібно мати спеціальні дозвільні документи.

Які страховки мають бути

Крім медичного поліса водієві автомобіля потрібно мати «зелену карту» – страховку на автомобіль. «Зелена карта» дійсна на території країн ЄС. Оформлюють її на період від 15 днів до року. Якщо автомобіль потрапить у ДТП, «зелена карта» покриє витрати на ремонт та оплату збитків для постраждалої сторони. Якщо такого поліса у власника авто не буде його можуть депортувати. «Зелена карта» видається на авто і не має значення сидить за кермом власник машини чи ні.

На чужому авто

Якщо водій хоче виїхати закордон на чужій машині, йому потрібно мати при собі тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспорту на ім’я фактичного водія. Для цього необхідно звернутись до сервісного центру. Після приїзду в Україну це свідоцтво необхідно повернути туди, де його видали. Також водієві не зайвим буде мати при собі довіреністьна керування автомобілем від власника автотранспорту. Якщо власник перебуває закордоном – він може оформити довіреність в українському консульстві чи посольстві.

Які документи потрібні для дітей

Окрім медичного страхування, дитині, яка їде на машині закордон необхідно мати супроводжуючого. Ним може бути один із батьків, родичі або уповноважені особи. При цьому батькам потрібно мати при собі лише свідоцтво про народження дитини, родичам – до нього будуть потрібні ще й документи, що підтверджують рідство, уповноваженим особам – письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування.

На час військового становища дозвіл на виїзд дитини другого з батьків не потрібен.

Якщо в машині знаходиться домашня тварина

Якщо виїхати за кордон хочеться в компанії свійської тварини, то чотирилапому або хвостатому потрібен ветеринарний паспорт. У ньому мають бути проставлені дати вакцинації від вірусних інфекцій, дати обробки проти паразитів, фото тварини, інформація про чипування та вакцинацію від сказу.

Чому можуть не пропустити авто

На в’їзді в іншу країну автомобіль можуть не пропустити з низки причин, серед яких може бути надто сильне тонування скла. У деяких країнах воно взагалі заборонено, в інших дозволено «затемняти» скло не більше ніж на 20-30%. У ряді країн дозволено тонування бічних вікон, але заборонено тонувати лобове скло. Нюанси необхідно дізнатися до поїздки, щоби встигнути підготувати автомобіль.

Ще одна причина через яку в іншу країну можуть не пустити автомобіль з українською реєстрацією – відсутність літньої чи зимової гуми – залежно від пори року.

Також будуть проблеми з перетином кордону у власників автомобілів, у яких є вм’ятини на кузові, відсутні дзеркала бічного огляду, є тріщина на лобовому склі, тощо.

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