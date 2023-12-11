Как в Днепре раньше выглядела колония для несовершеннолетних: сейчас это жилые дома (ФОТО)

В Днепре несколько жилых домов раньше были корпусами детской колонии. Находилось исправительное учреждение в Аптекарской балке. После Второй мировой войны часть корпусов были перестроены, еще часть – снесли для строительства детского сада.

Журналисты dnepr.info узнали, как сегодня выглядят эти старые корпуса.

В 1898 году в тогдашнем Екатеринославе Общество попечения о малолетних преступниках выкупило несколько участков в Аптекарской балке и создало первую в городе Колонию для несовершеннолетних. Сейчас на ее месте находится заброшенный детский сад.

Более ста лет назад на месте детского комбината стояли корпуса тюрьмы. При строительстве детсада часть их была снесена, а вторая часть – осталась на месте и существует до сих пор. По словам местных, остатки корпусов – это конюшни, помещения для конюхов , барак и карцер. Сказать сколько зданий принадлежало колонии, сколько было снесено при строительстве сада и сколько разрушено Второй мировой войной – невозможно. Известно, что в хорошем состоянии сохранились только четыре корпуса исправительного учреждения. Территориально сегодня они находятся в Зимнем переулке в Днепре.

После Второй мировой войны в этих корпусах поселили рабочих соседнего завода. Сама тюрьма была расформирована в середине 1920-х годов, а в одном из корпусов даже некоторое время был детский дом.

Сегодня в корпусах бывшей тюрьмы для несовершеннолетних живут люди. Здания претерпели изменения как внутри, так и снаружи – к ним были пристроены веранды, вставлены окна, ворота, двери и т.п. Здания превратились в многоквартирные дома.

фото: группа «Шляховка»

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