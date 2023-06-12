Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі виглядали музиканти у 1990-х роках, коли тільки починали грати на вулицях і для багатьох це було справжньою дивиною.
Понад чверть століття тому музикантів на вулицях Дніпра було не так багато. Багато хто з цікавістю зупинявся послухати виконавців, інші дивувалися. Музиканти найчастіше грали на гітарі, але зустрічалися цілі оркестри. Пісні виконували різні – від класики до сучасності, співали навіть англійською мовою.
Багато хто грав у центрі міста, оскільки там найбільший потік людей, а отже, був шанс заробити більше.
Яскравий дует у вигляді баяніста і пернатого можна було зустріти в різних куточках Дніпра.
Найпопулярніше місце було біля ЦУМу. Охочих грати там було багато, тож територію умовно ділили.
Одні виступали з одного боку магазину, інші – з іншого боку універмагу.
Зараз найбільше вуличних музикантів можна зустріти на площі неподалік центрального магазину.
фото: Володимир Рязанов
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