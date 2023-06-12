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  • Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

Сьогодні 17:57
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Вуличні музиканти у Дніпрі – не рідкість. Їх можна зустріти в найбільш людних місцях міста: на набережній, у центрі, біля парків, метро і навіть підземних переходах. Всі вони різного віку, грають на різних інструментах, багато хто приносить із собою мікрофон, колонки, щоб їхня музика звучала голосніше. Сьогодні прогулюючись Дніпром можна почути саксофон, скрипку, гітару, гармошку. Часто це відомі та улюблені багатьма композиції. Якщо гра подобається - перехожі кидають музикантам гроші  капелюх або у чохол від музичного інструменту що лежить поруч.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі виглядали музиканти у 1990-х роках, коли тільки починали грати на вулицях і для багатьох це було справжньою дивиною.

Понад чверть століття тому музикантів на вулицях Дніпра було не так багато. Багато хто з цікавістю зупинявся послухати виконавців, інші дивувалися. Музиканти найчастіше грали на гітарі, але зустрічалися цілі оркестри. Пісні виконували різні – від класики до сучасності, співали навіть англійською мовою.

Багато хто грав у центрі міста, оскільки там найбільший потік людей, а отже, був шанс заробити більше.

Новости Днепра про Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

Яскравий дует у вигляді  баяніста і пернатого можна було зустріти в різних куточках Дніпра.

Новости Днепра про Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

Найпопулярніше місце було біля ЦУМу. Охочих грати там було багато, тож територію умовно ділили.

Новости Днепра про Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

Одні виступали з одного боку магазину, інші – з іншого боку універмагу.

Новости Днепра про Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

Зараз найбільше вуличних музикантів можна зустріти на площі неподалік центрального магазину.

фото: Володимир Рязанов

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Новости Днепра про Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)Русский

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