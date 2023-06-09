Куди піти з дитиною у Дніпрі влітку: ТОП-10 місць

Школярі Дніпра вже тиждень перебувають на літніх канікулах. Якщо для дітей відсутність навчання – радість, то батьки ламають голову, чим зайняти чадо влітку так, щоб дитині було цікаво, пізнавально і при цьому вона не вешталась постійно вулицями і не сиділа годинами за комп'ютером.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку із ТОП-10 незвичайних місць, куди можна зводити дитину на літніх канікулах.

Акваріум та його мешканці

Прогулянку парком Шевченка можна легко поєднати з походом в Акваріум, що знаходиться на Монастирському острові. Відкрився акваріум у 1986 році, у двох залах тут постійно працює виставка риб та плазунів. Можна подивитися на водяних черепах, крокодила, риб Центральної та Південної Америки, Африки, Індонезії. Загалом у залах встановлено 20 акваріумів, а центральну частину одного з павільйонів займає каркасний акваріум. Під ним можна поблукати та подивитися, як над тобою плавають різні види риб. У великій «ванні» мешкають риби, які водяться у природних водоймах України. Працює акваріум з 12 до 18 години. Ціна квиток для дитини до 12 років 30 грн., для дорослого 50 грн.

Рідкісні види тварин та птахів

Для тих, кому більше цікава зоологія, ніж водні жителі цікаво буде побувати в зоологічному музеї ДНУ ім. О. Гончара. Працює музей у 2 корпусі навчального закладу. Будівля знаходиться на центральному проспекті. У музеї працює три зали, де можна подивитися на опудала диких тварин, різних птахів, водоплаваючих. У залах виставлено кілька сотень експонатів. Тут можна побачити таких рідкісних тварин як бенгальський тигр, сніжний барс, рожевий фламінго та багато інших. Працює музей у будні з 9:00 до 15:00.

Історія Космосу

Кілька років тому Дніпровський планетарій було реконструйовано. У ньому було зроблено ремонт та встановлено нову техніку. З 2021 року в ньому є зіркова кімната з сучасним проектором, де можна подивитися різні відео, виставковий зал з елементами інтерактиву, де крім звичайних «тематичних» експонатів на кшталт скафандра космонавта та телескопа є рюкзаки, за допомогою яких можна дізнатися все про гравітацію, інтерактивні дошки, які розповідають історію дослідження Космосу, а також низку об’єктів, які «оживають» при наведенні на них смартфона. Кожен вихідні у Планетарії проводяться різні заходи для дітей, де в ігровій формі їм розповідають про Космос та Всесвіт. Детально про програму можна дізнатись на сайті. Працює Планетарій з 10 ранку до 20 вечора.

Історія Дніпра

Дізнатися більше про архітектуру міста, його відомих мешканців, історію розвитку населеного пункту, промисловість, культуру, тощо можна в Музеї історії Дніпра. У музеї регулярно проводяться заходи для дітей, постійно діє експозиція. Проводяться квести, історичні «подорожі» та майстер-класи. Детальніше про майбутні заходи в музеї можна дізнатися тут. Працює він з 11 до 18, з середи до неділі.

Також багато що можна дізнатися про рідне місто та краї побувавши у Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Яворницького. Тут регулярно проводять різні майстер-класи та лекції від істориків. Поруч із музеєм працює ще один музей просто неба, де кожен може ознайомитися з історією нинішньої війни в Україні. Детально про програму музею можна дізнатись тут.

Подивитися на машини

Ті школярі, кому цікава які транспортні засоби їздили раніше дорогами не лише Дніпра, а й усього світу можуть зазирнути в технічний музей «Машини часу». У залі представлено понад 30 різних автомобілів, мотоциклів, мопедів різних епох. Також у музеї є старовинні гральні автомати, дитячі іграшки, регулярно проводяться різноманітні виставки. Працює музей із четверга по неділю з 10 ранку до 18 вечора. Про діючі виставки та вартість квитків можна дізнатися на сайті «Машини часу».

Покататися на поїзді

У парку Глоби знову запрацювала Дніпровська дитяча залізниця. Покататися поїздом по зеленій зоні можна буде до кінця літа. Протяжність маршруту 2 км, поїзд проходить через два тунелі та переїзд. У парку працює лише одна посадкова станція.

Дитячу залізницю у Дніпрі відкрили 1936 року. Цього року відкрився 87-й сезон руху поїздів. Працюватиме залізниця лише з п’ятниці по неділю включно, у будній день з 12 до 18 години, а у вихідні з 10 ранку до 18 вечора. Поїзди відходитимуть від станції кожні 15 хвилин. Квиток коштуватиме 48 грн, для дитини до 10 років – 40 грн, а малюки віком до 2 років можуть покататися безкоштовно.

Трюки акробатів

Цього літа працює і Дніпровський цирк. Програму та вартість квитків можна дізнатися на сайті. Діти можуть подивитися не лише на акробатів, а й на трюки каскадерів на моноциклі – техніка їздитиме льодом.

Незвичайні фото

У Музеї фотоілюзій можна повеселитися вдвох із дитиною. Тут є кілька залів, де відвідувачі можуть сфотографувати свою левітацію, стати частиною картини відомого художника, побувати в космосі або знятися для обкладинки журналу. Вартість відвідування та місцезнаходження незвичайного музею можна подивитися тут.

Парк із мотузок

Прогулянка мотузковим парком підійде активним і сміливим школярам. Такі парки працюють на Монастирському острові, у парку Шевченка та Глоби. Головне при його відвідинах – наявність зручного одягу. Як зазначають організатори парків, мотузками можуть прогулятися навіть діти дошкільного віку.

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