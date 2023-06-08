ТОП-5 незвичних місць відпочинку біля води у Дніпрі

Температура повітря стрімко підвищується, багато жителів Дніпра вирушають засмагати на пляж до парку Сагайдак або на Монастирський острів. Але крім пляжів біля ріки, у Дніпрі є багато місць, де можна позасмагати біля води. У місті налічується 5 кар'єрів, де можна відпочивати влітку.

Журналісти dnepr.info зібрали альтернативні пляжам Дніпра місця відпочинку біля води. Але попереджаємо читачів, що вода в кар’єрі не перевіряється санепідстанцією, стан дна водойми невідомий, а купатися в них здебільшого заборонено.

Правий берег

На правому березі Дніпра знаходиться три кар’єри, де можна помилуватися природою та позасмагати біля води.

Кодацький кар’єр

Кар’єр у селі Старі Кодаки з’явився у середині 1990-х. Після Другої світової війни тут знайшли поклади граніту та почали його добувати. Згодом глибокий рів наповнився водою, її було так багато, що відкачувати її для видобутку копалин було невигідно і в 1994 видобуток граніту припинили. Кар’єр наповнився водою. Його глибина сягає 40 метрів, вода тут чиста і прозора. Сюди люблять приходити відпочивати місцеві, часто можна зустріти рибалок. Підійти до води можна лише в кількох місцях, більша частина території біля кар’єру заросла травою та кущами.

Озеро серед житлового масиву

Кар’єр на Червоному Камені з’явився після видобування граніту на території. Видобувати копалини тут стали на початку 1910-х років. Затоплений він був у 1950-х роках, коли робітникам стало зрозуміло, що з водою, яка постійно прибуває, впоратися вони не можуть. Згідно з місцевою легендою, кар’єр підтоплювався щодня, але останньою краплею стали рясні зливи. Після низки дощів кар’єр затопило так швидко, що робітники навіть не встигли вивести звідти техніку. Але це просто легенда, адже згідно з розповідями дайверів, що пірнає в кар’єр, ніякої техніки на дні немає, а глибина кар’єру становить в середньому 12 метрів. Вода тут завжди холодна і ніколи не цвіте. А ще в кар’єрі водиться риба і часто можна зустріти рибалок. Відпочивають у кар’єрі в основному жителі Червоного Каменя та найближчих житлових масивів. У кар’єрі регулярно проводяться суботники. З дна небайдужі громадяни дістають все, що завгодно – від звичайного сміття у вигляді палиць до моніторів і шин для авто.

У 1970-х роках у центрі кар’єру був фонтан, але у 1990-х роках він перестав працювати та його прибрали.

Кар’єр на Червоному Камені оточений скелями, з яких люблять стрибати екстремали. Це дуже небезпечно для життя. Регулярно в кар’єрі знаходять потопельників, які або вирішили накласти на себе руки, або невдало стрибнули зі скелі.

Дві чаші

Також граніт видобували і в кар’єрі у Таромському. Але вода, що надходить, змусила робітників забрати техніку і піти з кар’єру. Тепер тут невелике озеро в оточенні скель. Глибина кар’єру за деякими підрахунками – понад 10 метрів.

Коли з кар’єру пішли робітники, то в Таромському з’явилося два штучні озера. Одне велике – розміром 140 на 400 метрів, інше трохи менше – 180 на 150 метрів. Як так сталося – невідомо. Швидше за все, поряд з кар’єром намагалися вирити другий, але вода затоплювала і його. Водою озера наповнились у середині 1980-х років. Тут, як і на Червоному Камені, екстремали люблять стрибати зі скель, хоча це є дуже небезпечним заняттям, є невелика кількість рибалок. Згідно з місцевою легендою, вода в кар’єрі може містити високий рівень радіації. Одні в неї вірять, інші ні. Місцевість біля кар’єру заросла деревами, кущами та травою. До озера іноді приходять зайці, лисиці.

Лівий берег

Щоб побувати на кар’єрі мешканцям лівого берега Дніпра не обов’язково їхати кудись через міст. На лівому березі також є кілька кар’єрів.

Котлован- Криничне

«Котлован» – озеро з такою назвою знаходиться на лівому березі Дніпра. Так його звуть місцеві, а «офіційне» ім’я – Криничне. Розташоване воно в промисловій зоні, серед підприємств. З’явилося у 1970-х роках. У кар’єрі видобували пісок, що йшов на будівництво району. Але поступово він наповнився водами із Самари. Пісок Котлована надає воді блакитнуватого відтінку. Площа озера майже 13 га, точна глибина невідома. За твердженнями місцевих жителів, вона становить не менше 20 метрів. Тут також сильна підводна течія, а глибина починається від берега. Місцеві мешканці облаштували біля озера зону відпочинку, проводять тут суботники для підтримки чистоти пляжної зони. Озеро оточене чагарниками та високими деревами. На березі є кабінки для перевдягання та навіси від сонця. Котлованом плавають качки, часті гості тут рибалки. За деякими даними, тут водиться 13 різних видів риб, серед яких є окунь.

Біля дороги

Також на лівому березі знаходиться кар’єр без назви. Він невеликий, обійти його пішки можна за 15 хвилин. Місце його розташування – неподалік дороги на Полтавське шосе та Кіровського лісу. Місцеві називають його «Кар’єром на об’їзній». Швидше за все, у цьому кар’єрі також добували пісок, а потім він наповнився водою. Точна глибина його невідома, спуск пологий, але одразу глибокий. Навколо кар’єру невеликий пляж з піском, поруч сосновий ліс. Любителі відпочивати тут обладнали на пляжі «шашличні» місця, де проводять час ті, хто завітав сюди на пікнік.

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