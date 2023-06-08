Адреси та ціни точок велопрокату у Дніпрі 2023

У теплу пору року покататися парками та зеленими зонами Дніпра на велосипеді не проти багато мешканців міста. Але не всі мають можливість купити двоколісного, а багатьом його просто елементарно нікуди подіти – у звичайній квартирі «дорослий» велосипед займає досить багато місця. Тоді на допомогу приходять фірми, де велосипед можна взяти на прокат.

Журналісти dnepr.info розбиралися, скільки коштує оренда велосипеда у Дніпрі.

Правий берег

Роллердром «Рола Коло» має послугу оренди велосипеда. Взяти двоколісний напрокат можна неподалік парку Шевченка, на вулиці Дмитра Донцова 2А. Ціна прокату на годину становить від 100 до 150 грн, взяти велосипед на 24 години обійдеться від 300 до 400 грн. Заставна сума при цьому становить 750 грн, плюс до цього як заставу потрібно буде залишити паспорт чи права нового зразка.

На додаток до велосипеда тут можуть видати карту з маршрутами для велопрогулянок по Дніпру.

Центр прокату Azpirin знаходиться біля входу до іншого міського парку – Глоби, на вулиці Старокозацкій 58. Вартість оренди кожного окремого двоколісного слід уточнювати в адміністратора. Для застави потрібен документ, що засвідчує особу та суму від 500 грн.

«Два колеса» – сервіс, розташований на набережній, де можна взяти велосипед в оренду. Вартість прокату кожного велосипеда визначається окремо. Ціна залежить від моделі та часу оренди. Також потрібен документ та кошти для застави. Сума також визначається окремо в кожному індивідуальному випадку.

Dinamiх – ще один сервіс з прокату велосипедів, розташований на Набережній Перемоги, 44. Оренда велика тут коштуватиме в середньому 100 грн. На вибір є різні моделі. Для оренди потрібні документи та заставна сума. Якщо немає грошей на заставу – підійде щось в еквівалентній вартості велосипеда, наприклад ноутбук, смартфон, планшет, техпаспорт на машину.

Велоклуб Mbike знаходиться неподалік Новокодацького парку, на вулиці Успенських 16. Тут можна взяти в оренду різні велосипеди і відразу кататися величезною зеленою зоною – розмір парку близько 35 га. Ціна за прокат – індивідуальна, але заставна сума та документ, що підтверджує особу, потрібен обов’язково.

Лівий берег

У веломагазині Dnipro.Bike на Слобожанському проспекті, 29 можна не тільки купити велосипед, а й взяти його в оренду. Ціна визначається індивідуально.

«МаркетЦентр» – прокат велосипедів, що знаходиться на лівому березі, на вулиці Богомаза 202А, що неподалік Донецького шосе. Оренда велосипеда тут складає від 150 грн на добу, залежно від двоколісної моделі. При собі потрібно мати документи та заставну суму.

Загальні правила для велопрокату у Дніпрі

Перед тим, як взяти велосипед в оренду, його потрібно ретельно оглянути на предмет дефектів або несправностей. Також інструктор має ознайомити велосипедиста з технікою безпеки при їзді двоколісним і про всяк випадок – правилами дорожнього руху для велосипедистів.

Заставна сума потрібна для того, щоб якщо клієнт зашкодить велосипеду – від цієї суми віднімуть кошти на ремонт транспорту. Наприклад, прокол колеса в середньому коштуватиме 50 грн, деформація обода або поламані спиці оцінюють приблизно 100 грн, поломка перемикача швидкостей може затягнути на 500 грн. Якщо заставних грошей не вистачить, то швидше за все орендаря попросять доплатити суму, що бракує. Якщо з вини клієнта велосипед стане повністю непридатним – потрібно буде відшкодувати його повну вартість.

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