Как в 90-х выглядели уличные музыканты Днепра: баянист с петухом и оркестр у ЦУМа (ФОТО)

Уличные музыканты в Днепре – не редкость. Их можно встретить в наиболее людных местах города: на набережной, в центре, у парков, в метро и даже подземных переходах. Все они разных возрастов, играют на разных инструментах, многие приносят с собой микрофон, колонки, чтобы их музыка звучала громче. Сегодня прогуливаясь по Днепру можно услышать саксофон, скрипку, гитару, гармошку. Часто это узнаваемые и любимые многими композиции. Если игра нравится – прохожие кидают музыкантам деньги в стоящую рядом емкость, шляпу или чехол от музыкального инструмента.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в Днепре выглядели музыканты в 1990-х годах, когда только начинали играть на улицах и для многих это было настоящей диковинкой.

Более четверти века назад музыкантов на улицах Днепра было не так много. Многие с интересом останавливались послушать исполнителей, другие удивлялись. Музыканты чаще всего играли на гитаре, но встречались целые оркестры. Песни исполняли разные – от классики до современности, пели в том числе и на английском языке.

Многие играли в центре города, поскольку там наибольший поток людей, а значит был шанс заработать больше.

Колоритный дуэт в виде баяниста и пернатого можно было встретить в самых разных уголках Днепра.

Самое популярное место было возле ЦУМа. Желающих играть там было много, так что территорию условно делили.

Одни выступали с одной стороны магазина, другие – у другой стороны универмага.

Сейчас больше всего уличных музыкантов можно встретить на площади, неподалеку центрального магазина.

фото: Владимир Рязанов

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