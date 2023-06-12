Как в 90-х выглядели уличные музыканты Днепра: баянист с петухом и оркестр у ЦУМа (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в Днепре выглядели музыканты в 1990-х годах, когда только начинали играть на улицах и для многих это было настоящей диковинкой.
Более четверти века назад музыкантов на улицах Днепра было не так много. Многие с интересом останавливались послушать исполнителей, другие удивлялись. Музыканты чаще всего играли на гитаре, но встречались целые оркестры. Песни исполняли разные – от классики до современности, пели в том числе и на английском языке.
Многие играли в центре города, поскольку там наибольший поток людей, а значит был шанс заработать больше.
Колоритный дуэт в виде баяниста и пернатого можно было встретить в самых разных уголках Днепра.
Самое популярное место было возле ЦУМа. Желающих играть там было много, так что территорию условно делили.
Одни выступали с одной стороны магазина, другие – у другой стороны универмага.
Сейчас больше всего уличных музыкантов можно встретить на площади, неподалеку центрального магазина.
фото: Владимир Рязанов
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