Де дивитись матч збірних Україна-Німеччина у Дніпрі: трансляція по ТБ та в пабах

Для української команди цей матч має стати підготовкою до двох наступних ігор для відбору на Євро 2024. 16 червня ми зіграємо із Північною Македонією, а 19 – з Мальтою.
Журналісти dnepr.info дізналися, де можна переглянути футбол у Дніпрі.
Для тих, хто дивитиметься футбол вдома – транслюватимуть матч у прямому ефірі «Суспільного», але тільки по ТБ, трансляції на сторінці телеканалу в мережі не буде. Також ексклюзивним транслятором поєдинку стане сервіс Megogo.
Для тих, хто хоче дивитися поєдинок не вдома – трансляція проходитиме у кількох закладах Дніпра.
Онлайн трансляція матчу проходитиме у закладі «Старгород» – чеській броварні з рестораном. Знаходиться вона на місці колишнього кінотеатру «Родина».
Також поєдинок між збірними України та Німеччини можна буде переглянути у пабі Time. Заклад знаходиться на вулиці Харківській,2. Крім гри збірної, тут у суботу транслюватимуть фінал Ліги Чемпіонів.
Також подивитися гру між Манчестер сіті та Інтером у суботу, о 22 годині, а потім і гру збірної України у понеділок, о 19:00 можна у ШтрассіПабі, що знаходиться на вулиці Грушевського,1.
Ще один паб, який на своїх телевізорах включить футбол у понеділок та покаже гру українських футболістів – це паб «Підпілля Махно», що на вулиці Магдебурзького права,4а.
Випити пива та подивитися як гру Ліги Чемпіонів, так і поєдинок збірних України та Німеччини можна у Petrovka Pub на Івана Мазепи, 17.
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