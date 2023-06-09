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  • Де дивитись матч збірних Україна-Німеччина у Дніпрі: трансляція по ТБ та в пабах

Де дивитись матч збірних Україна-Німеччина у Дніпрі: трансляція по ТБ та в пабах

Сьогодні 17:32
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Кілька днів тому українська збірна отримала нового наставника – ним став колишній футболіст київського «Динамо» Сергій Ребров. А вже 12 червня на нашу збірну чекає гра з національною командою Німеччини. Поєдинок пройде у Бремені. Початок матчу о 19:00.
Новости Днепра про Де дивитись матч збірних Україна-Німеччина у Дніпрі: трансляція по ТБ та в пабах

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Для української команди цей матч має стати підготовкою до двох наступних ігор для відбору на Євро 2024. 16 червня ми зіграємо із Північною Македонією, а 19 – з Мальтою.

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна переглянути футбол у Дніпрі.

Матч Україна – Німеччина на ТБ

Для тих, хто дивитиметься футбол вдома – транслюватимуть матч у прямому ефірі «Суспільного», але тільки по ТБ, трансляції на сторінці телеканалу в мережі не буде. Також ексклюзивним транслятором поєдинку стане сервіс Megogo.

Заклади з трансляцією футболу у Дніпрі 2023

Для тих, хто хоче дивитися поєдинок не вдома – трансляція проходитиме у кількох закладах Дніпра.

Онлайн трансляція матчу проходитиме у закладі «Старгород» – чеській броварні з рестораном. Знаходиться вона на місці колишнього кінотеатру «Родина».

Також поєдинок між збірними України та Німеччини можна буде переглянути у пабі Time. Заклад знаходиться на вулиці Харківській,2. Крім гри збірної, тут у суботу транслюватимуть фінал Ліги Чемпіонів.

Також подивитися гру між Манчестер сіті та Інтером у суботу, о 22 годині, а потім і гру збірної України у понеділок, о 19:00 можна у ШтрассіПабі, що знаходиться на вулиці Грушевського,1.

Ще один паб, який на своїх телевізорах включить футбол у понеділок та покаже гру українських футболістів – це паб «Підпілля Махно», що на вулиці Магдебурзького права,4а.

Випити пива та подивитися як гру Ліги Чемпіонів, так і поєдинок збірних України та Німеччини можна у Petrovka Pub на Івана Мазепи, 17.

 

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Новости Днепра про Де дивитись матч збірних Україна-Німеччина у Дніпрі: трансляція по ТБ та в пабахУкраїнська Новости Днепра про Де дивитись матч збірних Україна-Німеччина у Дніпрі: трансляція по ТБ та в пабахРусский

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