Як працюють у понеділок у Дніпрі метро, трамваї та тролейбуси

Сьогодні, 19 грудня, у Дніпрі метро відновило свою роботу.

Про це повідомляє КП “Дніпровський метрополітен”.

Графік роботи метрополітену – з 5:35 до 23:00. Як укриття метрополітен працює цілодобово.

Щодо трамваїв та тролейбусів – вони сьогодні не працюють. Якщо ви бачите проїжджаючий електротранспорт, то це технічний рейс, який може перевозити пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працює чат-бот, з допомогою якого можна дізнатися розклад громадського транспорту.

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