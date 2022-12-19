Як працюють у понеділок у Дніпрі метро, трамваї та тролейбуси

Про це повідомляє КП “Дніпровський метрополітен”.
Графік роботи метрополітену – з 5:35 до 23:00. Як укриття метрополітен працює цілодобово.
Щодо трамваїв та тролейбусів – вони сьогодні не працюють. Якщо ви бачите проїжджаючий електротранспорт, то це технічний рейс, який може перевозити пасажирів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працює чат-бот, з допомогою якого можна дізнатися розклад громадського транспорту.
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