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Темні вулиці без світла: що одягти, щоб не потрапити під колеса

Сьогодні 19:04
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Останнім часом в Україні почастішали випатки ДТП з пішоходами. Усе через відсутність вуличного освітлення.

Учора в Дніпрі чоловік потрапив під колеса евакуатора і загинув. Нещасний випадок стався через те, що пішохода не побачив у темряві водій.

Міністерство внутрішніх справ дало поради щодо одягу в “темні часи”.

У МВС радять:

  • вдягати світлий одяг
  • носити флікери (світлоповертаючі елементи)
  • одягти флікери на улюбленців
  • на влосипеди встановлювати ліхтарі
  • на дітей клеїти по декілька флікерів у верхній частині тіла
Новости Днепра про Темні вулиці без світла: що одягти, щоб не потрапити під колеса

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Новости Днепра про Темні вулиці без світла: що одягти, щоб не потрапити під колесаУкраїнська Новости Днепра про Темні вулиці без світла: що одягти, щоб не потрапити під колесаРусский

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