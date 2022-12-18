Темні вулиці без світла: що одягти, щоб не потрапити під колеса
Останнім часом в Україні почастішали випатки ДТП з пішоходами. Усе через відсутність вуличного освітлення.
Учора в Дніпрі чоловік потрапив під колеса евакуатора і загинув. Нещасний випадок стався через те, що пішохода не побачив у темряві водій.
Міністерство внутрішніх справ дало поради щодо одягу в “темні часи”.
У МВС радять:
вдягати світлий одяг носити флікери (світлоповертаючі елементи) одягти флікери на улюбленців на влосипеди встановлювати ліхтарі на дітей клеїти по декілька флікерів у верхній частині тіла
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Українська Русский Елизавета Бельмас
Автор:
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