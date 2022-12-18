Темні вулиці без світла: що одягти, щоб не потрапити під колеса

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Останнім часом в Україні почастішали випатки ДТП з пішоходами. Усе через відсутність вуличного освітлення. Учора в Дніпрі чоловік потрапив під колеса евакуатора і загинув. Нещасний випадок стався через те, що пішохода не побачив у темряві водій. Міністерство внутрішніх справ дало поради щодо одягу в “темні часи”. У МВС радять: вдягати світлий одяг

носити флікери (світлоповертаючі елементи)

одягти флікери на улюбленців

на влосипеди встановлювати ліхтарі

на дітей клеїти по декілька флікерів у верхній частині тіла Українська Русский Елизавета Бельмас Автор:

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