Дізнатися розклад громадського транспорту: у Дніпрі працює чат-бот

Для цього потрібно перейти за посиланням та натиснути Start. Далі – з’явиться інформація, як користуватися чат-ботом:
За його допомогою можна перевірити, як курсують тролейбуси, трамваї, автобуси, які інтервали їхнього руху у різні години дня.
Наприклад, відкриваємо чат, натискаємо клавішу Start та вводимо запит “Автобус 101К”. Та отримуємо відповідь:
Нагадаємо, раніше ми писали, як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділок.
Читайте також:
Автор:
Жінка ледь не побила школярку, бо та збирала донати на…
У п'ятницю, 9 грудня, у Дніпрі на вулиці Малиновій, на…
Відтепер щороку 10 грудня в нашій країні відзначатимуть День прав…
Важлива інформація!