Дізнатися розклад громадського транспорту: у Дніпрі працює чат-бот

Мешканці та гості Дніпра можуть дізнатися розклад громадського транспорту за допомогою спеціального чат-бота.

Для цього потрібно перейти за посиланням та натиснути Start. Далі – з’явиться інформація, як користуватися чат-ботом:

За його допомогою можна перевірити, як курсують тролейбуси, трамваї, автобуси, які інтервали їхнього руху у різні години дня.

Наприклад, відкриваємо чат, натискаємо клавішу Start та вводимо запит “Автобус 101К”. Та отримуємо відповідь:

Нагадаємо, раніше ми писали, як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділок.

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