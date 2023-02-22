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  • Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сьогодні 17:18
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З кінця січня цього року мешканці Дніпра можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп. Обмін відбувається у рамках всеукраїнської програми, головна мета якої – зменшити навантаження на енергосистему України. Масова заміна ламп дозволить знизити споживання електрики по всій країні на 10% за годину пікового навантаження.

Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Станом на початок лютого мешканці Дніпра обміняли понад 133 тисячі ламп. Журналісти dnepr.info перевірили як працює обмін ламп у Дніпрі.

Обміняти лампи розжарювання на нові, економні та світлодіодні можна у будь-якому поштовому відділенні Дніпра. Для цього не потрібна попередня реєстрація у додатку «Дія». Все, що потрібно, мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер, а також 5 старих ламп. Підійдуть з будь-яким цоколем та будь-якої форми.

Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Обмін ламп проводять у робочий час відділення, тобто в будні з 9 ранку і до 18 вечора, а також по суботах з ранку до 16:45. Перерви на обід немає.

Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сам процес відбувається дуже швидко та просто. Приносите 5 ламп у відділення, стоїте у черзі, якщо вона є, а потім міняєте. Оператор перевірять дані паспорта та ІПН, але процедура займає хвилину. Після чого споживач отримує свого роду «чек», де написано, що він отримав лампи, стоїть його ім’я-прізвище, номер паспорта та домашню адреса та підписує його. А натомість отримує 5 світлодіодних ламп у коробках.

Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

У відділенні спального району Дніпра за годину приходять обміняти лампи в середньому від 3 до 7 осіб. Тож не можна сказати, що на обмін стоять великі черги чи є ажіотаж.

Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Якщо після обміну виявилося, що видана лампа не працює, її можна замінити іншою в тому ж відділенні «Укрпошти». Зробити це потрібно протягом місяця. Поки що по всій країні було зафіксовано 200 скарг на лампочки, що не працюють, а це 0,1% від кількості всіх виданих.

Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

 

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Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)Українська Новости Днепра про Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)Русский

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