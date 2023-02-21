Розлам щита та залишки тунелю: які секрети приховує схил парку Шевченка в Дніпрі

Сьогодні на Монастирський острів у Дніпрі можна потрапити лише двома способами – припливти на човні чи на байдарках, або пройти через міст, який веде з парку Шевченка. Коли міст ще не був споруджений до острова можна було дістатись тільки водою. Але більшість мешканців тоді використовували не човни, а просто переходили до острову по воді.
За словами істориків, і, як можна побачити на старих фотографіях Дніпра, шлях від нинішнього парку Шевченко до Монастирського острова проходив через мілководдя, і річку можна було перетнути пішки. Але після будівництва ДніпроГЕС води стало значно більше і «шлях» було затоплено, а в 1956 році вже був побудований міст.
Поки не було моста і набережної, парк Шевченка закінчувався скелями, спускаючись, з яких можна було дістатися до берега річки. Рибалки та любителі відпочинку на воді «паркували» тут свої човни.
Згідно з місцевими легендами, на місці поруч зі схилами парку Шевченка починається розлом кристалічного щита. Ця легенда має наукове обґрунтування. Країна розташована на так званому українському щиті, що складається з граніту, сланців, базальту, кварциту, урану, графіту та інших корисних копалин. Завдяки цьому щиту, зараз в українських містах добувають руду, граніт тощо. Близько двох мільйонів років тому відбувся розлам цього щита, води Дніпра прорвалася через нього і утворили річку та пороги. І якраз місце розлому цього щита починається біля схилів парку та проходить під мостом на Монастирський острів.
Самі скали – це частина плити кристалічного щита, яка має нахил, що поступово знижується, утворюючи гору і низину.
Після будівництва мосту скелі біля парку почали використовуватися любителями скелелазіння в якості такого собі «тренажера». І нині, коли на вулиці стоїть тепла погода можна побачити, як спортсмени підкорюють вершину у кілька десятків метрів під гуркіт автомобілів, що проїздять по набережній.
Також місцеві вуличні художники залишать свої «картини» і на горі, що веде до парку, і на опорі мосту. Тут можна побачити зізнання в коханні, малюнки та інше.
Але це правда чи просто красива легенда – важко сказати. Але місце розламу щита має потужну енергію, і якщо стояти поруч з цим місцем і загадати бажання – воно має неодмінно здійснитись.
Дуже цікава деталь, неподалік від розлому щита можна побачити залишки старого тунелю, який ймовірно міг бути у скелі дві сотні років тому і згодом використовувався як каналізація, тут навіть були проведені комунікації, але нині він засипаний і туди вже немає доступу.
старі фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”
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