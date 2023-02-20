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Інтерв’ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Сьогодні 14:41
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Цими вихідними для українців став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Це такий чат-бот який може відповідати на будь-яке питання користувачів, збираючи інформації з інтернет-простору і компонуючи її у готовий текст. Питання йому можна задавати будь-які: від написання коду для програми до порад під час проведення складної медичної операції. Але іноді бот відповідає не правильно, помиляється, тож довіряти йому повністю не варто.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

А ще знання «машини» обмежені тільки 2021 роком, хоча вона і розуміє, що нині лютий 2023 року та має деякі уривчасті знання про те, що було у 2022 році. Також він може іноді не відповідати на питання, тому що має «обмежену базу знань».

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Як зареєструватись

Щоб почати користуватись штучним інтелектом потрібно спочатку зареєструватись на сайті OpenAI, зробити це можна через власну пошту або сервіс Googlе. Потім потрібно пройти реєстрацію за допомогою номеру телефону та ввести отриманий у смс-код і доступ до ChatGPT відритий. Важливо, під час питання: «для чого збираєтесь використовувати чат-бот» дати відповідь: «у власних потребах».

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Після цього можна починати спілкування зі штучним інтелектом. Шукати налаштування аби «перемикнути» розмову на ту чи іншу мову – не варто. Він розуміє будь-яку мову. Питання можна задавати одразу.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Інтерв’ю про Дніпро

Журналісти dnepr.info поспілкувались з ChatGPT та дізнались, що він знає про місто Дніпро. В якості ілюстрацій ми використали роботи нейромережі Midjourney.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Зокрема, він вважає, що найбільш популярним місцем у Дніпрі є парк Шевченко і чомусь називає його «Шевченківський гай», та описує як місце, де є багато велосипедних та бігових доріжок, майданчиків для футболу та баскетболу, а також водойми.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Крім цього, ChatGPT вважає одними з відомих особистостей Дніпра співаків Святослава Вакарчука та Віталія Козловського.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

А от з політичними діячами інтелект майже вгадав, мером міста дійсно є Борис Філатов, але машина трошки помилилась з датами та політичними партіями, а також іншими посадами Бориса Філатова.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Тож ми вирішили уточнити дещо про мера міста та отримали несподіваний результат.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Найкрасивішою площею міста ChatGPT вважає Європейську і якийсь невідомий у Дніпрі парк Глобино. Найбільш відомим мешканцем Дніпра інтелект вважає космонавтів Леоніда Каденюка та Ігоря Курчатова.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

А от про найболючіші питання як-то коли буде закінчено будівництво метро в місті чи коли знову відкриють найпопулярніший ресторан швидкого харчування машина дати відповіді не може.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

 

Як і на питання чи буде ще карантин через коронавірус у Дніпрі або коли скінчиться повномасштабна війна в Україні (нагадаємо, ChatGPT обмежений лише даними про 2021 рік).

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Не може нічого сказати штучний інтелект і про те, коли люди у Дніпрі перестануть нівечити зупиночні комплекси. Але знає, які є популярні магазину у місті.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Найпопулярнішим видом транспорту ChatGPT називає автомобілі і говорить, що люди у Дніпрі не люблять маршрутки через те, що вони занадто переповнені, в них немає кондиціонерів і «обмежений простір для ніг».

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Серед головних проблем Дніпра ChatGPT називає транспортні затори, недостатню розвиненість громадського транспорту, екологічні проблеми.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Запитали ми також і що чекає Дніпро в майбутньому. Відповідь була доволі позитивною.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Тож сподіваємося, що так і буде.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Описати точний вигляд мешканця міста він не може. Проте, ще може інша нейромережа Midjourney.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

А ось так, на думку нейромережі Midjourney виглядають  типові мешканці Дніпра.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

Різного віку.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

А так – його мешканки.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

А ще так.

Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянина

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Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянинаУкраїнська Новости Днепра про Інтерв'ю зі штучним інтелектом: коли добудують метро, як виглядатиме Дніпро майбутнього та портрет типового дніпрянинаРусский

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